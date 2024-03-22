Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон
Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).
Таким образом, он стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон. До этого Никита набирал 128 очков в сезоне-2018/19.
Отметку 120 баллов по разу преодолевали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Фёдоров (120 очков в сезоне-1993/94).
Ранее Кучеров был признан первой звездой матча «Тампа» — «Сан-Хосе».