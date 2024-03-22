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Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил новое достижение в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1). 

Таким образом, он стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон. До этого Никита набирал 128 очков в сезоне-2018/19. 

Отметку 120 баллов по разу преодолевали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Фёдоров (120 очков в сезоне-1993/94).

Ранее Кучеров был признан первой звездой матча «Тампа» — «Сан-Хосе».

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