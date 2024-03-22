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Панарин и Кучеров не вошли в тройку звёзд дня НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.

Как сообщается на сайте организации, вратарь «Нэшвилл Предаторз» Кевин Ланкинен отразивший 33 броска. 

Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, совершивший 24 сейва.

Третьей — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм (2 + 1).

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик и впервые в карьере достиг и преодолел отметку в 40 голов за один регулярный сезон.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон.

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