Панарин и Кучеров не вошли в тройку звёзд дня НХЛ
Как сообщается на сайте организации, вратарь «Нэшвилл Предаторз» Кевин Ланкинен отразивший 33 броска.
Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, совершивший 24 сейва.
Третьей — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм (2 + 1).
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик и впервые в карьере достиг и преодолел отметку в 40 голов за один регулярный сезон.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон.