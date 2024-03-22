Панарин и Кучеров не вошли в тройку звёзд дня НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.

Как сообщается на сайте организации, вратарь «Нэшвилл Предаторз» Кевин Ланкинен отразивший 33 броска.

Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик, совершивший 24 сейва.

Третьей — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм (2 + 1).

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик и впервые в карьере достиг и преодолел отметку в 40 голов за один регулярный сезон.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ, дважды набравшим 120+ очков за сезон.