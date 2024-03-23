Главный тренер «Каролины» — о Кузнецове: делаем всё, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру форварда Евгения Кузнецова.

«Всё, что он делал с тех пор, как пришёл к нам, было великолепно. Я думаю, он был очень благодарен за то, как всё получилось. Прошлое в некотором роде осталось в прошлом, и мы стараемся сосредоточиться только на сегодняшнем дне и делаем всё, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно», — приводит слова Бриндамора ESPN.

Кузнецов пополнил состав «Каролины» в начале марта в ходе обмена с «Вашингтоном». По его результатам «Кэпиталз» согласились удержать половину зарплаты россиянина.

За свою карьеру Кузнецов провёл в НХЛ 728 матчей, в которых забил 397 голов и отдал 569 результативных передач. В 2018 году Евгений в составе «Вашингтона» завоевал Кубок Стэнли.

Ранее The Athletic назвал Кузнецова самым важным хоккеистом «Каролины» в концовке сезона НХЛ.