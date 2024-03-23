RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер «Каролины» — о Кузнецове: делаем всё, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно

Короткая ссылка
Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру форварда Евгения Кузнецова.

«Всё, что он делал с тех пор, как пришёл к нам, было великолепно. Я думаю, он был очень благодарен за то, как всё получилось. Прошлое в некотором роде осталось в прошлом, и мы стараемся сосредоточиться только на сегодняшнем дне и делаем всё, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно», — приводит слова Бриндамора ESPN.

Кузнецов пополнил состав «Каролины» в начале марта в ходе обмена с «Вашингтоном». По его результатам «Кэпиталз» согласились удержать половину зарплаты россиянина.

За свою карьеру Кузнецов провёл в НХЛ 728 матчей, в которых забил 397 голов и отдал 569 результативных передач. В 2018 году Евгений в составе «Вашингтона» завоевал Кубок Стэнли.

Ранее The Athletic назвал Кузнецова самым важным хоккеистом «Каролины» в концовке сезона НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить