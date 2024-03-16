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The Athletic назвал Кузнецова самым важным хоккеистом «Каролины» в концовке сезона НХЛ

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Журналисты портала The Athletic выразили мнение, что в концовке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин Евгений Кузнецов станет самым важным игроком «Каролина Харрикейнз».

«При всём уважении к Фредерику Андерсену, Кузнецов добавляет «Каролине» потрясающий недостающий элемент на конец регулярки. «Харрикейнз» нуждались в ещё одном квалифицированном центре, особенно с Джейком Гюнцелем в составе, и они пошли на продуманный риск», — говорится в статье на сайте The Athletic.

По мнению журналистов, в настоящий момент обмен Кузнецова положительно влияет на «Каролину», Как заметили в издании, во время пребывания россиянина на льду «Харрикейнз» забили три гола, при этом не пропустив ни одного. А по числу бросков превзошли оппонентов со счётом 26:16.

Кузнецов пополнил состав «Каролины» в начале марта в ходе обмена с «Вашингтоном». По его результатам «Кэпиталз» согласились удержать половину зарплату россиянина.

За свою карьеру Кузнецов провёл в НХЛ 727 матчей, в которых забил 397 голов и отдал 569 результативных передач. В 2018 году Евгений в составе «Вашингтона» завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Кузнецов прокомментировал дебютную заброшенную шайбу за команду.

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