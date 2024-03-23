Кузнецов — о «Вашингтоне»: у них всё будет хорошо
«Это невероятно. Спасибо за всё. Это были удивительные 11 лет. Приятно вернуться сюда и играть в хоккей. Я желаю им всего наилучшего. У них очень хорошая команда, и у них всё будет хорошо», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.
Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 7:6 (Б).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив гол и результативную передачу.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Кузнецов на свой счёт очков не записал.
«Вашингтон» (77 очков) занимает девятое место в Восточной конференции. «Каролина» (95) располагается на четвёртой строчке.
Ранее Овечкин забросил 846-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 48 голов.