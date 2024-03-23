Овечкин забросил 846-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 48 голов
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Овечкин забросил шайбу в матче первенства против «Каролина Харрикейнз».
Отмечается, что хоккеист довёл общее число своих голов в чемпионатах до 846.
Ранее Овечкин поднялся на 13-е место по очкам среди всех игроков в истории НХЛ.
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