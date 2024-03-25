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Овечкин — о голевой серии: шайба заходит в ворота

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою продолжительную голевую серию.

«Не знаю. Шайба заходит в ворота. Ты находишь пути для броска. И да, клюшки тоже», — цитирует Овечкина журналист Тарик Эль-Башир. 

24 марта российский форвард сравнялся с Яромиром Ягром по количеству сезонов с более чем 25 заброшенными шайбами, что позволило ему выйти на второе место в истории лиги по количеству сезонов с 25+ голами. Теперь у обоих игроков по 18 сезонов.

Также до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 46 шайб.

Ранее «Колорадо Эвеланш» одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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