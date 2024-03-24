Не перестают удивлять: Панарин оформил дубль, Бучневич — ассистентский хет-трик, Гавриков затмил Кучерова

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и забросил победный буллит Сергею Бобровскому в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой». Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 43 броска, но голы Ивана Барбашёва и Павла Дорофеева склонили чашу весов на сторону «Вегаса». Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик и помог «Сент-Луису» одолеть «Миннесоту», за которую две голевые передачи отдал Кирилл Капризов. Никита Кучеров записал себе в актив эффектный пас на последней минуте матча и установил личный рекорд по продолжительности результативной серии, но его «Тампа» уступила «Лос-Анджелесу» в овертайме, не уследив за Владиславом Гавриковым.

Феерия от Панарина

Артемий Панарин продолжает радовать любителей хоккея результативностью. В последних шести матчах нападающий «Рейнджерс» пополнил свою копилку восемью голами, а также вплотную подобрался к значимой вехе в карьере. Всего один шаг отделяет его от 100 очков — планки, которую он ещё ни разу не преодолевал в НХЛ. Россиянин был близок к тому, чтобы сделать это уже в домашней игре с «Флоридой». По крайней мере, он очень старался и был самым активным игроком в атаке — на счету Артемия семь бросков в створ.

Выкладываться на максимум подстёгивала и сама игровая ситуация, так как первый период «Рейнджерс» уступили со счётом 0:1, а в самом начале второго пропустили ещё один гол. Сергею Бобровскому же удавалось до поры до времени сохранять свои владения в неприкосновенности.

Дела у «Рейндерс» пошли на лад к середине второй 20-минутки, когда Кайл Окпосо заработал удаление за задержку Адама Фокса. Пострадавший сам реализовал большинство, а спустя две минуты Панарин застал голкипера «Пантерз» врасплох, мощно бросив из левого круга вбрасывания.

В концовке основного времени Игорь Шестёркин пропустил обидный гол от Картера Вераге в ближний угол, тем более что за весь третий период нападающие «Флориды» совершили всего два броска в створ помимо этого. Тогда в дело вновь включился Панарин. Пока его партнёры столпились на пятачке, он бросил в надежде, что кто-то из них сможет подправить шайбу в ворота, но получилось даже лучше — снаряд срикошетил от защитника.

«Я не видел других вариантов. Если я вижу открытого игрока, то всегда делаю передачу, вы ж меня знаете. Но да, в тот момент я просто бросил, не глядя. Слава богу, шайба подскочила раз десять и влетела в ворота», — заметил после игры Артемий.

Этот гол позволил «Рейнджерс» перевести встречу в овертайм, а закончилась она серией буллитов, в которой Панарин снял все вопросы о том, кто будет признан первой звездой этого матча. 32-летний форвард красиво переиграл Бобровского, и этот бросок стал в итоге победным.

Главный тренер нью-йоркцев Питер Лавиолетт на пресс-конференции просто рассыпался в комплиментах своему главному снайперу.

«Артемий провёл очередную чумовую игру. Он невероятно опасен. На льду он выкладывается на полную, возвращается на скамейку полностью вымотанным. Он каждый раз полностью отдаёт себя игре», — заявил специалист.

Заслужил похвалы и Шестёркин, который отразил 27 бросков и одержал 30-ю победу в текущем сезоне. Россиянин стал третьим голкипером в истории «Рейнджерс», кто достигал этого количества в трёх сезонах. До Игоря это удавалось Хенрику Лундквисту (11 сезонов) и Эду Джакомину (5).

Старания Тарасова, голы Барбашёва и Дорофеева

Изо всех сил старался привести свою команду к победе и Даниил Тарасов. Голкипер «Коламбуса» совершил 43 спасения в матче с действующим чемпионом «Вегасом», но его команда всё-таки уступила — 2:4. После финальной сирены он признался, что это была самая сложная игра в его карьере.

Русская тройка «Блю Джекетс» не слишком блистала — лишь Кирилл Марченко отметился результативной передачей, так что главными действующими лицами среди россиян стали нападающие «Голден Найтс» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев, признанные по итогам матча второй и третьей звёздами соответственно. У каждого в активе по голу, причём на счету Дорофеева — победный.

23-летний форвард красиво обыграл Тарасова, заставив его растянуться на льду, а затем завёл шайбу мимо голкипера в ворота, несмотря на отчаянные попытки защитников преградить ей путь.

А Барбашёв забросил первую шайбу «Вегаса» в этой встрече. Он сравнял счёт и положил начало серии из четырёх голов «Голден Найтс».

Ассистентский хет-трик Бучневича и два паса Капризова

Яркий матч выдали «Сент-Луис» и «Миннесота», где на льду сошлись Павел Бучневич и Кирилл Капризов. «Блюз», хотя и играли в гостях, начали встречу по-хозяйски, полностью переиграв соперника в первом периоде. Они перебросали «Уайлд» более чем в два раза (11 ударов в створ против 5) и закономерно повели в счёте 1:0. Однако вторая 20-минутка осталась за командой Капризова, и сам он активно в этом поучаствовал. Россиянин выдал два голевых паса на Марко Росси. Особенно эффектным получился первый из них, благодаря которому австриец вышел один на один с вратарём «Блюз».

Бучневич в долгу не остался и оформил хет-трик из ассистов, причём все три комбинации замыкал Джордан Кайру. Благодаря этим трём очкам Павел вышел на второе место в команде по количеству результативных передач, опередив Тори Крюга и того же Кайру.

Шестой гол Гаврикова и серия Кучерова

Владислав Гавриков был признан первой звездой матча между «Лос-Анджелесом» и «Тампой». Российский защитник, не отличающийся высокой результативностью, забросил победную шайбу в овертайме, причём весьма эффектно. Он совершил сольный проход со своей половины площадки и не оставил шансов Андрею Василевскому. Гол случился на 26-й секунде дополнительного времени, и стал пятым по скорости в истории «Кингз». Рекорд здесь принадлежит Аарону Миллеру, который в 2001 году отличился на 15-й секунде овертайма.

Никита Кучеров в этой встрече записал себе в актив ассист и тем самым установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ. Он не покидает площадку без набранных очков на протяжении 13 игр. За это время он забросил 5 шайб и сделал 24 передачи.

Российский форвард продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ со 123 (41 + 82) очками. Натан Маккиннон из «Колорадо» отстаёт на четыре очка.