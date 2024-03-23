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The Athletic: Панарин должен хорошо проявить себя в плей-офф НХЛ

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Журналист Питер Боуг заявил, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин должен хорошо проявить себя в Кубке Стэнли.
The Athletic: Панарин должен хорошо проявить себя в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Jason Behnken

«Панарин был лучшим игроком «Рейнджерс» во всей регулярке и впервые в карьере преодолеет отметку в 100 очков. Но плей-офф — это тот этап, на котором ему нужно проявить себя. Сильный плей-офф будет важен для наследия Панарина в «Рейнджерс», — говорится в статье.

22 марта Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 40 заброшенных шайб за сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин оформил хет-трик в матче регулярки с «Бостон Брюинз». Также спортсмен стал 13‑м российским игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 40 шайб за сезон. 

Ранее хоккейный агент Александр Черных, сотрудничающий с Панариным, оценил выступление своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

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