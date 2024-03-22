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Агент назвал один из факторов удачного выступления Панарина в сезоне НХЛ

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Хоккейный агент Александр Черных, сотрудничающий с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, оценил выступление своего клиента в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Агент назвал один из факторов удачного выступления Панарина в сезоне НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Я только рад тому, что происходит с Панариным и как он играет и развивается в «Рейнджерс». Конечно, сказывается и семейный фактор — семья для хоккеиста важна. Когда у тебя внутри всё хорошо, то и на льду всё классно получается», — приводит слова Черных «Чемпионат».

По словам представителя спортсмена, он не был удивлён тем, что во встрече с «Бостоном» Панарин оформил хет-трик и впервые в карьере преодолел отметку 40 голов за сезон, но назвал это приятной новостью.

В настоящий момент Панарин имеет в активе 97 (41 + 56) очков и занимает пятое место в гонке бомбардиров НХЛ, на два очка отставая от идущего четвёртым форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

Ранее главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался об игре форварда Артемия Панарина в матче с «Бостон Брюинз».

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