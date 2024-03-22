Тренер «Рейнджерс»: Панарин создаёт моменты каждый раз, когда выходит на лёд

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался об игре форварда Артемия Панарина в матче с «Бостон Брюинз».

«Просто пытался больше держать Панарина на льду. Видно, что он создаёт моменты каждый раз, когда выходит на площадку. В атаке он действовал виртуозно. Иногда чем дольше он играет, тем лучше он становится», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:5. Панарин оформил хет-трик.

«Рейнджерс» (96 очков) занимает второе место в Восточной конференции. «Бостон» (97) располагается на первой позиции.

Ранее сообщалось, что Панарин и Кучеров не вошли в тройку звёзд дня НХЛ.