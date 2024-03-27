Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал восьмым российским хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков за сезон.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» он оформил три результативные передачи (6:5, ОТ). Теперь на его счету 102 (43 + 59) очка.

Отметим, что Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ.

Подобное удавалось Александру Овечкину, Кириллу Капризову, Сергею Фёдорову, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Павлу Буре и Александру Магильному.

Ранее Панарин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата с «Флоридой».