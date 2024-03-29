Панарин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим игроком матча был признан Артемий Панарин. Он забил победный буллит, а также отметился голевой передачей.

Второй звездой стал Девон Тэйвз, третьей — вратарь Игорь Шестёркин, на счету которого 39 сейвов.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что две передачи Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.