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Панарин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс»
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Лучшим игроком матча был признан Артемий Панарин. Он забил победный буллит, а также отметился голевой передачей.

Второй звездой стал Девон Тэйвз, третьей — вратарь Игорь Шестёркин, на счету которого 39 сейвов.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что две передачи Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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