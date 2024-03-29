Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим игроком матча был признан Артемий Панарин. Он забил победный буллит, а также отметился голевой передачей. Россиянин набрал 103-е очко в сезоне. Таким образом, он вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс».