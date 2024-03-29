Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ
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Лучшим игроком матча был признан Артемий Панарин. Он забил победный буллит, а также отметился голевой передачей. Россиянин набрал 103-е очко в сезоне. Таким образом, он вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ.
Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс».