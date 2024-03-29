«Так будет лучше для всех»: Федотов ушёл из ЦСКА и может продолжить карьеру в «Филадельфии»

ЦСКА расторг контракт с голкипером Иваном Федотовым, вернувшимся в расположение команды перед началом сезона после службы в армии. В клубе причин такого решения не называют. По информации СМИ, хоккеист намерен в ближайшее время отправиться в расположение «Филадельфии», с которой у него уже было заключено соглашение. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что для такого перехода не существует никаких препятствий. А вице-президент КХЛ Валерий Каменский уверен, что вратарь способен проявить себя за океаном.

«В НХЛ у него есть шансы»

Проваливший нынешний сезон КХЛ ЦСКА затеял глобальную перестройку ещё до его завершения. Сначала Илья Воробьёв сменил Сергея Фёдорова на посту главного тренера. А теперь армейцы расстались с основным вратарём Иваном Федотовым.

«Cпортивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за ХК ЦСКА. Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление на официальном сайте красно-синих.

При этом в СМИ утверждают, что голкипер не намерен оставаться на родине, а отправится в «Филадельфию», с которой у него действует соглашение. По информации американского журналиста Эллиотта Фридмана, переговоры об этом шли на протяжении последних нескольких недель.

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А The Athletic со ссылкой на источник в НХЛ сообщил, что россиянин присоединится к «Флайерз» ещё до окончания нынешнего сезона, после которого станет свободным агентом. Для такого перехода якобы нет никаких препятствий. Официально об этом могут объявить в ближайшие дни.

Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли подтвердил: препон для переезда Федотова в США нет.

«Контракт Федотова с «Филадельфией»? Он действителен и всегда был таковым», — цитирует функционера ТАСС.

В КХЛ также высказались на тему перспектив призёра Олимпийских игр. Вице-президент лиги Валерий Каменский считает, что он банально не вошёл в планы нового наставника ЦСКА Воробьёва.

«Такое бывает. А дальше всё зависит от Ивана. Он очень талантливый парень и ещё сто процентов вернётся на свой уровень, но уже в другой команде. В НХЛ у него, конечно, шансы есть... Перед этим сезоном ставили одни задачи, перед новым ставят уже другие. Жизнь меняется. Думаю, так будет лучше для всех», — приводит слова Каменского Sport24.

Дисквалификация от IIHF и жалобы в CAS

Уход Федотова особенно удивляет, если вспомнить, как москвичи боролись за него в прошлом году. 2 июля спортсмен завершил службу в армии и отправился в отпуск в Дубай. А уже спустя несколько дней ЦСКА объявил о заключении с ним контракта до 2026 года, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией».

«Руководствовался тем, что прошёл год. Уровень хоккея в армии не очень. Теперь решил пойти в ЦСКА, чтобы вновь набрать форму. Клуб владеет правами на меня, к тому же это суперклуб. Хотел вспомнить вкус побед и набрать кондиции. Что может чувствовать человек, который играл в хоккей, а теперь марширует на плацу? Ждёшь и надеешься, что скоро это закончится, вычёркиваешь дни в календаре», — объяснил своё решение Федотов.

Главное, КХЛ официально зарегистрировала документ и подтвердила: хоккеист имеет право выступать за красно-синих. Но попутно вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли напомнил о сохраняющихся у россиянина обязательствах перед «Филадельфией», с которой тот заключил годовое соглашение новичка в мае 2022-го.

Далее в дело вмешалась Международная федерация хоккея (IIHF). В августе она дисквалифицировала голкипера на четыре месяца, а столичному коллективу запретила проводить международные трансферы до лета 2024 года. Изучив показания всех сторон, там пришли к выводу, что у россиянина было соглашение с «Флайерз» на сезон-2023/24 в НХЛ. Следовательно, он не имел права договариваться с армейцами.

Однако в ЦСКА просто не стали прислушиваться к вердикту IIHF.

«Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый туман присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Федотов подписал контракт и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт», — отмечал бывший главный тренер команды Сергей Фёдоров.

В итоге 1 сентября Федотов провёл первый официальный матч за ЦСКА с «Ак Барсом». Позже армейцы и сам атлет обратились с апелляцией в международную федерацию, но дисциплинарный совет отклонил их. Стороны решили на этом не останавливаться и в январе подали жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Редкие всплески и постоянные ошибки

Увы, несмотря на все старания и риски, вратарь так и не вернулся на прежний уровень и не смог стать лидером красно-синих, как раньше. В общей сложности он сыграл за них 49 встреч, в которых пропустил 117 шайб. В регулярке он отразил 91,4% бросков, а в плей-офф — 91,6%. Также в его активе пять матчей на ноль.

В клубе надеялись, что со временем Федотов наберёт форму, и доверяли ему. Так, в феврале покинул ЦСКА один из его основных конкурентов, Александр Шарыченков.

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«Думаю, благодаря мышечной и просто памяти всё вернётся. Конечно, не без ошибок, но в декабре, как мне кажется, мы должны увидеть того голкипера, который отлично стоит в воротах как в ЦСКА, так и в сборной», — выражал надежду Фёдоров ещё летом.

Но ставка не оправдалась. Конечно, серебряный призёр ОИ выдавал отдельные яркие противостояния. Например, в первом матче с «Локомотивом» стартового раунда плей-офф он совершил 38 сейвов и оформил сухарь, а ЦСКА добился разгрома (4:0). Однако в следующих четырёх поединках красно-синие уступили, а Федотов не только не выручал, но и допускал ошибки.

Та же картина наблюдалась в регулярке, где бывший вратарь сборной России чередовал отдельные яркие всплески вроде сухого дерби со «Спартаком» с грубыми ошибками. Например, во встрече со СКА он не справился с несильным броском Василия Глотова со средней дистанции. В концовке игры с «Ак Барсом» Иван выкатился из ворот к борту и выполнил передачу точно на соперника, который поразил пустой створ. В целом почти половина всех голов случилась из-за слабой игры ловушкой.

Разумеется, не могло не сказаться и колоссальное психологическое давление, хотя атлет утверждал, что не испытывает его.

«Да чего мне переживать и волноваться? Я в интернет в принципе не захожу. У нас жизнь устроена так, что все любят залезть под кожу, осуждать и искать какие-то темы для обсуждения, ковыряться в грязном белье. Артемий Панарин и многие другие говорили: зачем лишний раз добавлять себе давления, прессинга и кибербуллинга?» — отмечал он после одного из матчей.

Парадоксально, но возможный отъезд в НХЛ способен реанимировать карьеру талантливого хоккеиста. Более того, у россиянина есть реальный шанс стать первым номером «Филадельфии», ведь команда испытывает серьёзные проблемы на последнем рубеже. Одному из его партнёров, Картеру Харту, в настоящий момент предъявлены обвинения в сексуальном насилии, на льду он не появлялся с января.

Самуэль Эрссон в 41 встрече пропустил 106 шайб, а Кэлвин Питерсен и Феликс Сандстрём выходят на площадку лишь от случая к случаю. Нельзя забывать и о белорусе Алексее Колосове, права на которого также принадлежат «Флайерз». Но нынешний сезон он на правах аренды провёл в минском «Динамо».