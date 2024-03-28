Быков сомневается, что отношения между ФХР и IIHF улучшатся после ухода Федотова из ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал новость о расторжении контракта между московским ЦСКА и голкипером Иваном Федотовым.

Как сказал Быков «Спорт-Экспрессу», он уважает решение тренерского штаба ЦСКА во главе с Сергеем Фёдоровым расстаться с Федотовым. И отметил, что принимать такого рода ходы остаётся прерогативой клуба.

А также выразил сомнение, что уход Федотова из ЦСКА поспособствует нормализации отношений между Федерацией хоккея России (ФХР) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

В 2023 году дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфия Флайерз», когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении ЦСКА расторгнуть контракт с Федотовым.