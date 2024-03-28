Михайлов — об уходе Федотова из ЦСКА: насильно мил не будешь

Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов высказался о решении клуба расторгнуть контракт с голкипером Иваном Федотовым.

«Если руководство ЦСКА решило расторгнуть контракт, значит так и будет. Федотов продолжит карьеру в НХЛ? Он хотел там играть. Насильно мил не будешь», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

Как сказал Михайлов, президент ЦСКА Игорь Есмантович сможет более подробно ответить на вопрос о расставании с Федотовым. Но насколько ему известно, тот мог провести один сезон в армейской команде, после чего сделать выбор — оставаться в КХЛ или отправиться в НХЛ.

При этом двукратный олимпийский чемпион призвал проще смотреть на вещи и подчеркнул, что из-за ухода Федотова развития хоккея в стране не остановится.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 год и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее сообщалось, что Федотов продолжит карьеру в НХЛ.