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СЭ: экс-вратарь ЦСКА Федотов продолжит карьеру в НХЛ

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Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
СЭ: экс-вратарь ЦСКА Федотов продолжит карьеру в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации «СЭ», игрок после разрыва контракта с армейцами отправится за океан, где правами на него владеет «Филадельфия Флайерз».

В прошедшем сезоне Федотов провёл за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. 

Ранее сообщалось, что ПХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Федотовым.

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