СЭ: экс-вратарь ЦСКА Федотов продолжит карьеру в НХЛ

Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По информации «СЭ», игрок после разрыва контракта с армейцами отправится за океан, где правами на него владеет «Филадельфия Флайерз».

В прошедшем сезоне Федотов провёл за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ПХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Федотовым.