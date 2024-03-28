СЭ: экс-вратарь ЦСКА Федотов продолжит карьеру в НХЛ
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- © Maksim Konstantinov
По информации «СЭ», игрок после разрыва контракта с армейцами отправится за океан, где правами на него владеет «Филадельфия Флайерз».
В прошедшем сезоне Федотов провёл за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.
Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ПХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Федотовым.