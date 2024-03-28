ПХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Федотовым

ПХК ЦСКА сообщил, что клуб по итогам сезона-2023/24 расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым.

«Cпортивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА. Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — передаёт пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Федотов провёл за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.

Армейский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, уступив в первом раунде ярославскому «Локомотиву».

Ранее Александр Кожевников заявил, что не понимает, зачем ЦСКА ставит Федотова, после армии он расклеился.