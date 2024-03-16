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Кожевников: не понимаю, зачем ЦСКА ставил Федотова, после армии он расклеился

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о форме голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова.
Кожевников: не понимаю, зачем ЦСКА ставил Федотова, после армии он расклеился
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Вратарь у ЦСКА не очень. После службы в армии что-то парень расклеился. Мне непонятно, почему его всё время ставили. Не знаю, наберёт ли былую форму Федотов. Зависит от его характера», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. 

Армейский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, уступив в первом раунде ярославскому «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF.

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