Кожевников: не понимаю, зачем ЦСКА ставил Федотова, после армии он расклеился

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о форме голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова.

«Вратарь у ЦСКА не очень. После службы в армии что-то парень расклеился. Мне непонятно, почему его всё время ставили. Не знаю, наберёт ли былую форму Федотов. Зависит от его характера», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.

Армейский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, уступив в первом раунде ярославскому «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF.