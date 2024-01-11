CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию российского вратаря ПКХ ЦСКА Ивана Федотова на санкции Международной федерации хоккея (IIHF).

«CAS зарегистрировал дело Ивана Федотова против Международной федерации хоккея. Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний ещё не назначена», — передаёт заявление CAS РИА Новости.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. Но в «Филадельфии» настаивают, что контракт вратаря и московского клуба не может быть действительным.

Позже IIHF за нарушения условий договора отстранила игрока от матчей на четыре месяца, а ЦСКА на год запретила совершать трансферы. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончилась 31 декабря 2023-го.

Ранее Люк Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.