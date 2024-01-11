CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF
- РИА Новости
«CAS зарегистрировал дело Ивана Федотова против Международной федерации хоккея. Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний ещё не назначена», — передаёт заявление CAS РИА Новости.
Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. Но в «Филадельфии» настаивают, что контракт вратаря и московского клуба не может быть действительным.
Позже IIHF за нарушения условий договора отстранила игрока от матчей на четыре месяца, а ЦСКА на год запретила совершать трансферы. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончилась 31 декабря 2023-го.
Ранее Люк Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.