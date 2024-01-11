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CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию российского вратаря ПКХ ЦСКА Ивана Федотова на санкции Международной федерации хоккея (IIHF).
CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF
  • РИА Новости

«CAS зарегистрировал дело Ивана Федотова против Международной федерации хоккея. Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний ещё не назначена», — передаёт заявление CAS РИА Новости.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. Но в «Филадельфии» настаивают, что контракт вратаря и московского клуба не может быть действительным.

Позже IIHF за нарушения условий договора отстранила игрока от матчей на четыре месяца, а ЦСКА на год запретила совершать трансферы. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончилась 31 декабря 2023-го.

Ранее Люк Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.

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