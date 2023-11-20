Дело российского вратаря ЦСКА Федотова не является приоритетом для IIHF
- РИА Новости
«Мы ждём рассмотрения дела дисциплинарным комитетом IIHF, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что дело с Федотовым не стоит у нас в приоритете», — цитирует Тардифа ТАСС.
31 октября Тардиф назвал дело вратаря Ивана Федотова главной заботой организации.
Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам.
Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал наглостью и снобизмом слова Тардифа о решении по вопросу допуска сборной России к участию в Олимпийских играх.