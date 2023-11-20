Дело российского вратаря ЦСКА Федотова не является приоритетом для IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что дело российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова не является приоритетом для организации.

«Мы ждём рассмотрения дела дисциплинарным комитетом IIHF, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что дело с Федотовым не стоит у нас в приоритете», — цитирует Тардифа ТАСС.

31 октября Тардиф назвал дело вратаря Ивана Федотова главной заботой организации.

Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал наглостью и снобизмом слова Тардифа о решении по вопросу допуска сборной России к участию в Олимпийских играх.