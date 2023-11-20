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Дело российского вратаря ЦСКА Федотова не является приоритетом для IIHF

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что дело российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова не является приоритетом для организации.
Дело российского вратаря ЦСКА Федотова не является приоритетом для IIHF
  • РИА Новости

«Мы ждём рассмотрения дела дисциплинарным комитетом IIHF, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что дело с Федотовым не стоит у нас в приоритете», — цитирует Тардифа ТАСС. 

31 октября Тардиф назвал дело вратаря Ивана Федотова главной заботой организации.

Напомним, что IIHF отказала московскому клубу в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вратарь дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября, а на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы сроком на год. Но КХЛ допустила 26-летнего россиянина к матчам.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал наглостью и снобизмом слова Тардифа о решении по вопросу допуска сборной России к участию в Олимпийских играх.

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