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Быков назвал снобизмом слова Тардифа о допуске российских хоккеистов

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал наглостью и снобизмом слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о решении по вопросу допуска сборной России к участию в Олимпийских играх.
Быков назвал снобизмом слова Тардифа о допуске российских хоккеистов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это полная наглость — в марте решим. Ну что это? Что это за руководители? Это такой снобизм и надутость полная. Думаю, как только наладится политическая ситуация в мире и всё образуется, то и в спорте будут другие взаимоотношения», — цитирует Быкова РИА Новости

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года. 31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали информацию касательно возвращения сборной России по хоккею к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года.

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