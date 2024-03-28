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Кожевников: Федотов плохо играл в этом сезоне, решение ЦСКА не удивляет

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что ПХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым.

«Решение ЦСКА не удивляет. Он плохо играл в этом сезоне. Это не уровень ЦСКА. Надеюсь, что он всё-таки докажет свой высокий уровень. Возможно, и в НХЛ он может кого-то заинтересовать», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

28 марта стало известно, что ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В прошедшем сезоне он провёл за команду 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. 

Ранее в НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА.

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