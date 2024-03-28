В НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поделился мнением о решении московского ЦСКА расторгнуть контракт с голкипером Иваном Федотовым.

Функционер ответил на вопрос, столкнётся ли Федотов с какими-либо ограничениями со стороны НХЛ, если решит продолжить карьеру в клубе «Филадельфия Флайерз», которому принадлежат права на хоккеиста.

«Нет, никаких ограничений нет», — цитирует Дэйли «Спорт-Экспресс».

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее экс-тренер сборной России Вячеслав Быков выразил сомнение, что уход Федотова из ЦСКА положительно скажется на отношениях между Федерацией хоккей России (ФХР) и Международной федерацией хоккея (IIHF).