The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона
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Об этом сообщил The Athletic.
28 марта стало известно, что ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В прошедшем сезоне он провёл за команду 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.
Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из армии, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.
Ранее в НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА.