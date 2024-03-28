The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона

Бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов до конца сезона присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Филадельфия Флайерз».

Об этом сообщил The Athletic.

28 марта стало известно, что ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В прошедшем сезоне он провёл за команду 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из армии, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.

Ранее в НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА.