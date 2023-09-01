Долгожданное возвращение: Федотов пропустил пять шайб в первом матче за ЦСКА после длительного перерыва

Вратарь ЦСКА Иван Федотов принял участие в стартовом матче нового сезона КХЛ с «Ак Барсом», несмотря на назначенную ему IIHF четырёхмесячную дисквалификацию. Возвращение голкипера на лёд после длительного перерыва получилось не слишком удачным: он хоть и парировал 33 броска и не позволил Кириллу Семёнову реализовать буллит в конце первого периода, но пропустил пять шайб. В IIHF уже наложили на ФХР штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков и пообещали передать дело в дисциплинарный совет, если армейцы продолжат задействовать хоккеиста.

Пожалуй, давно к матчу открытия сезона в КХЛ не было приковано столь серьёзное внимание, как в этом году. Причём главная причина заключалась вовсе не в спортивной составляющей. Все с нетерпением ждали, выйдет ли на лёд голкипер ЦСКА Иван Федотов. Несмотря на четырёхмесячную дисквалификацию, которая началась как раз 1 сентября, в клубе неоднократно заявляли, что намерены задействовать вратаря.

В день встречи всё шло к тому, что игрок впервые за долгое время получит практику. СМИ сообщали, что он принял участие в утренней раскатке и работал наравне со всеми. А нападающий Сергей Плотников признался: армейцам сказали, что Федотов всё же сыграет. В IIHF в ответ пригрозили начать дисциплинарный процесс, если москвичи проигнорируют вердикт международной федерации.

Впрочем, и само противостояние вызывало большой интерес. Во-первых, «Ак Барс» горел желанием взять реванш за обидное поражение в финале последнего Кубка Гагарина. Тогда серия продлилась все семь поединков и решающую победу на выезде одержали красно-синие.

Во-вторых, гости подошли к старту нового сезона, имея едва ли не более сильный состав, чем действующие чемпионы. Летом они серьёзно укрепили атакующую линию. Из СКА перебрались Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин, а из «Сан-Хосе» — Евгений Свечников. Хотя не обошлось и без потерь. Например, Дмитрий Воронков уехал в НХЛ. В свою очередь, хозяева усилились только Федотовым, который к тому же получил дисквалификацию, и лишились Адама Рейдеборна, Артёма Сергеева, Матвея Гуськова и Владимира Брюквина.

Главная же интрига разрешилась чуть больше чем за час до стартовой сирены, когда глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что Федотов выйдет на площадку, несмотря на отстранение.

«Как и обещал вам ранее, мы встретимся перед встречей и обсудим статус Ивана. Поэтому сейчас я хочу заявить: ЦСКА подал заявку на матч и включил в неё Федотова. КХЛ приняла её, по базе ЦРБ она прошла. Поэтому голкипер сегодня сыграет», — объяснил руководитель.

Он добавил, что лига категорически не согласна с решением IIHF, и подчеркнул, что в данной ситуации за спортсмена вступилась Генпрокуратура. Она направила в КХЛ, ФХР и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд. А президент армейцев Игорь Есмантович признался, что не испытывал никаких сомнений на этот счёт.

«Мы подали апелляцию в IIHF. Со стороны организации был назначен ответственный комитет, который будет разбирать этот вопрос. Все вопросы с «Филадельфией» отработали в устном режиме, пытались найти точки соприкосновения с генменеджером. Но дело дошло до того, что нам пришлось принимать своё решение. Мы его приняли», — цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

Было крайне любопытно, какую игру продемонстрирует пропустивший длительный срок вратарь. Первый период получился для него неоднозначным. С одной стороны, хоккеист не допустил ошибок, с другой — пропустил шайбу в ходе редкого контрвыпада. Соперники сразу обрушили на владения голкипера шквал атак, но тот держался молодцом, в частности справился с щелчком Дмитрия Юдина в упор. Чуть позже Дамир Жафяров выскочил практически один на один, однако Федотов грамотно сократил дистанцию. Не позволил он себя обмануть и в эпизоде, когда Кирилл Семёнов обокрал Никиту Нестерова.

Однако на 17-й минуте хозяева всё же пропустили абсолютно не вытекающую из хода игры шайбу. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова организовали контратаку, и Дмитрий Кагарлицкий, получив отличный пас от Яшкина, легко поразил ближний угол. А незадолго до сирены вратарь исправился, отразив буллит в исполнении Семёнова, который снова обокрал защитника в чужой зоне и был сбит Дарреном Дицем.

ЦСКА же каким-то чудом отличиться не сумел, хотя оппоненты допускали огромное количество нарушений и в первом отрезке заработали суммарно 12 штрафных минут. Москвичам не везло. Отправить шайбу в сетку удалось только Дицу ещё при равном счёте, но судьи, посмотрев повтор, решили, что он сыграл рукой. Чаще же всего партнёров выручал Тимур Билялов.

Казалось, после перерыва «Ак Барс» станет действовать аккуратнее, но этого не произошло. Напротив, гости на старте второго периода умудрились схватить два удаления подряд и в итоге поплатились за это. И Вадим Шипачёв, и Дамир Жафяров были наказаны за задержку соперников клюшкой. Причём восстановили статус-кво действующие чемпионы де-юре в равных составах, однако Шипачёв только выскочил на лёд и не успел помешать Нестерову нанести разящий щелчок со средней дистанции.

Далее в столице пошла достаточно яркая интересная игра с обоюдоострыми атаками и большим количеством шансов. В эти минуты на первый план вышли вратари. Хорош был и Федотов. Чего стоят хотя бы два его сейва после бросков Александра Радулова. А чуть позже он каким-то чудом не позволил Яшкину отличиться с пятака.

Но всё же концовка периода опять осталась за гостями. Причём они вынудили вратаря дважды капитулировать за 31 секунду. Сначала исправился за слабую реализацию Яшкин. Он здорово закрыл голкипера на пятаке и отправил снаряд в сетку. А спустя полминуты Никите Дыняку позволили щёлкнуть почти от синей линии. Федотов оказался закрыт партнёром и не сумел спасти. А вот надёжного Билялова огорчить ещё раз не удалось.

ЦСКА, даже оказавшись в крайне затруднительном положении, не собирался сдаваться. Вернувшись на площадку, хозяева повели осаду чужих ворот. Достаточно быстро им удалось пробить Билялова и сократить отставание до минимума. Причём сделал это не славящийся высокой результативностью Ярослав Дыбленко, отправивший шайбу в створ почти с линии.

Но вторая половина заключительной 20-минутки продемонстрировала, что красно-синие пока далеки от идеальной формы. Вместо того чтобы ещё больше нагнетать давление, они позволили соперникам отодвинуть игру от собственных ворот. В довершение всех бед хозяев подвёл Владислав Провольнев, схвативший удаление на ровном месте. Наказал его за это один из самых опытных хоккеистов в составе оппонентов — Радулов поймал Федотова на противоходе.

А спустя 59 секунд точку в противостоянии поставил Шипачёв. И вновь вратарь не выручил, пропустив щелчок с довольно острого угла. Резюмируя, вернувшийся в строй голкипер ЦСКА едва ли может занести эту встречу себе в актив, ведь пропустил пять шайб, хотя и отразил буллит. Также в его активе 33 сейва. Для сравнения, у проведшего отличный матч Билялова 37 отражённых бросков.

А IIHF уже отреагировала на выход Федотова введением новых санкций. Пока федерация ограничилась наложенным на ФХР штрафом в размере 5 тыс. швейцарских франков. Вместе с тем в организации подчеркнули: если Иван продолжит играть, дело передадут в дисциплинарный совет IIHF. В итоге самого хоккеиста, клуб и ФХР могут наказать ещё сильнее. Учитывая непримиримую позицию армейцев, едва ли они больше не будут задействовать голкипера.