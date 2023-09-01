Есмантович: не было колебаний при принятии решения включить Федотова в заявку ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб подал апелляцию в Международную федерацию хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова.

«Мы подали апелляцию в IIHF. Но дело дошло до того, что нам пришлось принимать своё решение. Мы его приняли. ФХР, КХЛ и ЦСКА взаимодействуют в сторону хоккеиста. Не было никаких колебаний при принятии решений», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

1 сентября Федотов попал в заявку ЦСКА на игру с «Ак Барсом» в стартовом матче сезона.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

Ранее Алексей Морозов высказался о том, что Федотов попал в заявку ЦСКА.