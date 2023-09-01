В «Ак Барсе» намерены договориться с Радуловым о новом контракте

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что клуб хочет договориться с нападающим Александром Радуловым о новом контракте.

«Переговоры мы потихоньку ведём с его агентом. Саша об этом знает, он делает своё дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придём к общему знаменателю», — цитирует Валиуллина ТАСС.

14 июля 2022 года Радулов подписал соглашение с казанским клубом на два года.

Российский хоккеист в сезоне-2022/23 провёл 62 матча за «Ак Барс», в которых набрал 57 (25 + 32) очков.

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