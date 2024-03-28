Армейская рокировка: Воробьёв сменит Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА

Илья Воробьёв возглавит хоккейный ЦСКА в новом сезоне. На этом посту бывший наставник «Металлурга» и сборной России сменит Сергея Фёдорова, с которым руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение в связи с невзрачным выступлением в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ. По данным СМИ, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли не планирует работать главным тренером в ближайшее время, но при этом может занять руководящую должность в армейском клубе.

Пока «Динамо» задумывается о смене главного тренера, а «Ак Барс» ищет преемника Зинэтуле Билялетдинову, в ЦСКА уже происходят масштабные перестановки. И после такого провального сезона это неудивительно. Красно-синих начало штормить с самого старта регулярного чемпионата, по итогам которого они заняли лишь шестую строчку в таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф команда не смогла ничего противопоставить «Локомотиву», выиграв лишь одну встречу из пяти. После этого стало ясно: армейцам не избежать перестройки, но кто мог представить, что первым свой пост покинет Сергей Фёдоров. Ведь именно под его руководством они завоевали два Кубка Гагарина подряд.

Безусловно, на фоне фиаско в нынешнем сезоне к Фёдорову не могло не возникнуть определённых вопросов. Очевидно, что располагающая самым мощным подбором исполнителей в лиге (если исходить из суммы зарплат) команда и близко не продемонстрировала свой максимум, а наставник так и не смог вновь замотивировать подопечных. В результате в сравнении с предыдущим сезоном хуже смотрелись практически все звёзды ЦСКА, но если Константин Окулов, Михаил Григоренко и Никита Нестеров лишь немного снизили планку, то Сергей Плотников выступил заметно ниже своих возможностей и набрал лишь 26 (13 + 13) очков в 66 матчах. Хотя год назад настрелял в два раза больше (23 + 24) — в 65 играх. Кроме того, на привычные показатели так и не вышел вратарь Иван Федотов, вернувшийся из армии.

Тем не менее подавляющее большинство экспертов критиковало не Фёдорова, а его подопечных, очевидно, пресытившихся победами и уже не горящих желанием во что бы то ни стало бороться за трофеи. Так, после поражения от «Локомотива» в хоккейном сообществе призывали руководство ЦСКА обновить состав, но не трогать специалиста, ранее уже доказавшего свою профпригодность. Но по неизвестным причинам боссы армейцев пошли другим путём и решили расстаться с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, а на его место назначить Илью Воробьёва.

«В среду состоялось заседание наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА», на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24. По итогам заседания было принято решение не продлевать трёхлетний контракт с действующим главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года. Начиная с сезона-2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьёв», — говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Как отметили в пресс-службе армейцев, Воробьёв имеет большой тренерский опыт, о чём свидетельствует его успешная работа как в национальной и олимпийской сборных России, так и в коллективах КХЛ.

«Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба. В одном из этих финалов он одержал победу и завоевал золотые медали... Бесценный опыт Ильи Воробьёва позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба», — добавили в руководстве красно-синих.

В свою очередь, двукратный призёр Олимпиады, а ныне член наблюдательного совета армейцев Павел Буре поблагодарил Фёдорова за работу и рассказал, почему было принято решение не продлевать с ним соглашение.

«Результаты этого сезона были признаны наблюдательным советом клуба неудовлетворительными. Пришло время двигаться вперёд», — цитирует Буре «Матч ТВ».

Если рассматривать кандидатуру Воробьёва в вакууме, то более достойного кандидата на должность рулевого ЦСКА найти было крайне сложно. В 2015-м он возглавил «Металлург» и с ходу привёл его к победе в плей-офф КХЛ, а год спустя вновь дошёл до финала, где клуб уступил лишь переполненному звёздами СКА. В 2022-м он повторил это достижение и лишь случайно остался без трофея, уступив другой армейской команде, как раз ведомой Фёдоровым. В промежутке между двумя «забегами» с магнитогорцами он пробовал свои силы в сборной России и вместе с ней взял бронзу на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Хотя ведомый Никитой Кучеровым, Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Андреем Василевским коллектив мог рассчитывать и на большее.

Вопрос в том, насколько логично было ставить Воробьёва вместо Фёдорова, даже не дав тому возможности реабилитироваться. Да, можно предположить, что приход нового наставника оживит хоккеистов и придаст им мотивации (хотя бы на какое-то время), но что ещё? По уровню авторитета с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли мало кто сравнится, а своё умение добиваться результата Сергей уже демонстрировал. И, в отличие от своего сменщика, он ни разу не проигрывал в решающих раундах плей-офф. А это может говорить как о его способностях мотиватора, так и об умении правильно подбирать тактику.

Тем не менее в хоккейном сообществе довольно спокойно встретили новость о рокировке в ЦСКА. Положительно этот ход оценили как двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, так и Валерий Каменский, завоёвывавший Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».

«Воробьёв — опытный тренер, он выигрывал трофеи. Руководство ЦСКА так решило, а там опытные ребята работают. Воробьёв любит атакующий хоккей, поэтому, наверное, выбор пал на него. Но я не думаю, что Сергей Викторович уйдёт из организации ЦСКА, он будет помогать. Человека с таким огромным опытом, таким тренерским багажом нельзя отпускать», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, сожаление в связи с уходом Фёдорова выразил бывший наставник сборной России Вячеслав Быков, а экс-партнёр форварда по «Детройту» Вячеслав Фетисов взглянул на ситуацию с философской точки зрения.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить Сергея Фёдорова за работу: два раза подряд выиграть Кубок Гагарина — непростая задача... Но в профессиональном спорте есть выражение: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. На себе я это тоже испытал. Насколько было принято верное решение менять специалиста, покажет только время. Решение принято. Что здесь обсуждать?» — заявил Фетисов.

В связи с этим логичными кажутся ещё два вопроса: ограничится ли перестройка в ЦСКА исключительно сменой рулевого и что ждёт Фёдорова? По данным «Спорт-Экспресса», тот пока не планирует работать главным тренером в следующем сезоне, но означает ли это, что он останется в структуре москвичей? Да, ранее он уже занимал должность как генерального менеджера, так и специалиста по селекции, но впоследствии первая была упразднена, а вторую он покинул в 2017-м.

Если верить «Матч ТВ», ЦСКА действительно может предложить Фёдорову новую должность в структуре коллектива. Отмечается, что это может произойти уже в течение недели, но пока окончательное решение не принято.