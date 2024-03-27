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Воробьёв стал главным тренером ХК ЦСКА

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В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером.
Воробьёв стал главным тренером ХК ЦСКА
  • globallookpress.com

«Бесценный опыт Ильи Воробьёва позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы красно-синих. 

Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: впервые — в качестве помощника Майка Кинэна, второй раз — в должности главного тренера команды. Также в его послужном списке наставничество в сборной России и санкт-петербургском СКА.

Руководство армейского клуба решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее титулованный российский хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».

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