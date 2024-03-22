RT в Telegram
Подпишись

Билялетдинов объяснил уход с поста главного тренера «Ак Барса»

Короткая ссылка
Титулованный российский хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».
Билялетдинов объяснил уход с поста главного тренера «Ак Барса»
  • РИА Новости

«Договорённость была, что на один сезон подписываю контракт, это было запланировано. Я делал всё то, что было необходимо. Но в перспективе это сложная работа, нагрузки большие», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По его словам, для продолжения работы на посту главного тренера «Ак Барса» необходимо иметь терпение и силы, ведь это серьёзный вызов.

«Для меня уже достаточно», — добавил Билялетдинов.

За свою тренерскую карьеру Билялетдинов пять раз становился чемпионом России с «Ак Барсом» и «Динамо», а потом ещё трижды приводил казанцев к победе в Кубке Гагарина. В декабре 2022-го он вновь вернулся на должность главного тренера команды и довёл её до финала турнира, где та уступила ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Ранее стало известно, что Билялетдинов покинул «Ак Барс».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить