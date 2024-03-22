Билялетдинов объяснил уход с поста главного тренера «Ак Барса»
- РИА Новости
«Договорённость была, что на один сезон подписываю контракт, это было запланировано. Я делал всё то, что было необходимо. Но в перспективе это сложная работа, нагрузки большие», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
По его словам, для продолжения работы на посту главного тренера «Ак Барса» необходимо иметь терпение и силы, ведь это серьёзный вызов.
«Для меня уже достаточно», — добавил Билялетдинов.
За свою тренерскую карьеру Билялетдинов пять раз становился чемпионом России с «Ак Барсом» и «Динамо», а потом ещё трижды приводил казанцев к победе в Кубке Гагарина. В декабре 2022-го он вновь вернулся на должность главного тренера команды и довёл её до финала турнира, где та уступила ЦСКА.
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф.
Ранее стало известно, что Билялетдинов покинул «Ак Барс».