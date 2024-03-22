Билялетдинов объяснил уход с поста главного тренера «Ак Барса»

Титулованный российский хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов прокомментировал своё решение покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».

«Договорённость была, что на один сезон подписываю контракт, это было запланировано. Я делал всё то, что было необходимо. Но в перспективе это сложная работа, нагрузки большие», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По его словам, для продолжения работы на посту главного тренера «Ак Барса» необходимо иметь терпение и силы, ведь это серьёзный вызов.

«Для меня уже достаточно», — добавил Билялетдинов.

За свою тренерскую карьеру Билялетдинов пять раз становился чемпионом России с «Ак Барсом» и «Динамо», а потом ещё трижды приводил казанцев к победе в Кубке Гагарина. В декабре 2022-го он вновь вернулся на должность главного тренера команды и довёл её до финала турнира, где та уступила ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Ранее стало известно, что Билялетдинов покинул «Ак Барс».