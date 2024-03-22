Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Специалист Зинэтула Билялетдинов принял решение покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса».

Об этом специалист сообщил в ходе пресс-конференции казанского клуба по итогам сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 Континентальной хоккейной лиги команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила столичному ЦСКА со счётом 3:4. В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей‑офф, проиграв серию «Автомобилисту» (1-4).

69‑летний Билялетдинов возглавлял казанский клуб с 2004 года с перерывами.

Ранее Билялетдинов обратился к игрокам после вылета из Кубка Гагарина.