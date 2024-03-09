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Билялетдинов: не думаю, что «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса»

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов обратился к игрокам после вылета из Кубка Гагарина.
Билялетдинов: не думаю, что «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса»
  • РИА Новости

«Все хоккеисты делают всё, чтобы выиграть, отдаются полностью, травмы получают. Это самое кайфовое время, когда драйв такой идёт, состояние куража.

К сожалению, мы с вами вот этого не ощутили, видимо, не поняли. Это результат всего сезона. Я понимаю, что все команды готовятся и прочее, но не думаю, что соперник, который играл против нас, был сильнее, и мы не могли бы его обыграть. Вот в это я никогда не поверю», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.

В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» (1-4).

Ранее сообщалось, что во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф.

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