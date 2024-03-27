Каменский: не думаю, что Фёдоров уйдёт из организации ЦСКА

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА.

«Воробьёв — опытный тренер, он выигрывал трофеи. Руководство ЦСКА так решило, а там опытные ребята работают. Не думаю, что Сергей Викторович уйдёт из организации армейцев. Человека с таким огромным опытом и багажом нельзя отпускать», — заявил Каменский «Спорт-Экспрессу».

27 марта столичный ЦСКА объявил о смене главного тренера — им стал Илья Воробьёв. Руководство армейского клуба решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: впервые — в качестве помощника Майка Кинэна, второй раз — в должности главного тренера команды. Также в его послужном списке наставничество в сборной России и санкт-петербургском СКА.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Воробьёву предстоит тяжёлая работа в ЦСКА.