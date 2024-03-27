Кожевников: Воробьёву предстоит тяжёлая работа в ХК ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера хоккейного ЦСКА.

«Человек отдохнул, теперь со свежими силами на работу. Воробьёву предстоит тяжёлая работа в ЦСКА. Есть достойные игроки, хорошая молодёжь, работы у него очень много», — заявил Кожевников Metaratings.ru.

27 марта столичный ЦСКА объявил о смене главного тренера — им стал Илья Воробьёв. Руководство армейского клуба решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: впервые — в качестве помощника Майка Кинэна, второй раз — в должности главного тренера команды. Также в его послужном списке наставничество в сборной России и санкт-петербургском СКА.

Ранее сообщалось, что Фёдоров не будет принимать предложения о работе главным тренером в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2024/25.