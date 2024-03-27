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На матче КХЛ «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности

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На шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности.
На матче КХЛ «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности
  • РИА Новости

«В связи с трагическими событиями последних дней «Локомотив» информирует о том, что на домашних матчах нашей команды будут повышены меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Матч начнётся в 19:30 мск 28 марта. Счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее «Спартак» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина.

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