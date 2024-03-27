«Чемпионат»: новым главным тренером ХК ЦСКА станет Воробьёв

Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет Илья Воробьёв.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: впервые — в качестве помощника Майка Кинэна, второй раз — в должности главного тренера команды. Также в послужном списке наставничество в сборной России и санкт-петербургском СКА.

Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Фёдорова заканчивается 30 апреля 2024 года.

По итогам регулярки сезона-2023/24 красно-синие заняли шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что на шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности.