«Чемпионат»: новым главным тренером ХК ЦСКА станет Воробьёв
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: впервые — в качестве помощника Майка Кинэна, второй раз — в должности главного тренера команды. Также в послужном списке наставничество в сборной России и санкт-петербургском СКА.
Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Фёдорова заканчивается 30 апреля 2024 года.
По итогам регулярки сезона-2023/24 красно-синие заняли шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.
Ранее сообщалось, что на шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности.