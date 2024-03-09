Крах грандов: ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из Кубка Гагарина, «Спартак» выбил из борьбы «Северсталь»

В Кубке Гагарина определись первые участники четвертьфиналов. ЦСКА в гостях пропустил шесть шайб от «Локомотива» и потерпел четвёртое поражение в серии, впервые с 2014 года не сумев преодолеть первый раунд плей-офф. А «Автомобилист» на выезде сломил сопротивление «Ак Барса», выбив из борьбы второго финалиста прошлогоднего турнира. В свою очередь, «Спартак» на своём льду нанёс «Северстали» третье поражение подряд и второй раз за 15 лет пробился в четвертьфинал соревнований.

Вылет ЦСКА

За последние годы стало практически невозможно представить себе решающие стадии плей-офф КХЛ без участия московских армейцев. С 2018 года ЦСКА неизменно доходил до финала Кубка Гагарина (исключением стал лишь ковидный сезон) и трижды брал почётный трофей, благодаря чему сравнялся с «Ак Барсом» в списке самых титулованных команд лиги. Но по ходу нынешнего первенства не оставляло ощущение, что гегемонии красно-синих приходит конец. В регулярном чемпионате они были крайне нестабильны и финишировали лишь на 13-й строчке в сводной таблице, из-за чего получили в соперники грозный «Локомотив». А потом, хоть и одержали разгромную победу в первом матче серии, в трёх последующих уступили. И остановились в шаге от вылета.

Однако ставить крест на перспективах ЦСКА точно было преждевременно. Ведь в 2022 году коллектив уже ухитрился отыграться с 1-3, причём сделал это в финале. Тогда подопечные Сергея Фёдорова безнадёжно отстали от «Металлурга» и практически потеряли шансы на трофей, но чудесным образом собрались и взяли верх три раза подряд. Вот и теперь армейцы были способны перевернуть противостояние с «Локомотивом» — одним из своих самых удобных оппонентов, которому они не проигрывали с 2017 года.

Но в пятом матче с самого начала всё пошло наперекосяк. Красно-синие провалились на старте и пропустили трижды за половину периода, причём шайбы Александра Полунина, Александра Елесина и Андрея Сергеева уместились в короткий отрезок длиной 252 секунды. И хотя Михаил Григоренко и Владислав Каменев сумели по разу отличиться за полторы минуты и вернуть ЦСКА в игру, на перерыв гости ушли в подавленном настроении. В самой концовке они буквально «заснули» на вбрасывании и позволили Алексею Береглазову забить за секунду до сирены.

После первого периода статистика была более чем красноречива. «Локомотив» нанёс в четыре раза (22-5) больше бросков в створ и вёл с разницей в две шайбы, а также пребывал в гораздо лучшем психологическом состоянии, что стало заметно по ходу второго отрезка. Подопечные Игоря Никитина также выиграли, практически сняв все вопросы о триумфаторе. ЦСКА продолжил допускать грубейшие ошибки в обороне и позволять «расстреливать» Ивана Федотова с близкого расстояния. В первом случае на добивании сработал Иван Чехович, во втором — контрвыпад «три в два» завершил бывший форвард армейцев Максим Шалунов.

В заключительной двадцатиминутке ЦСКА обрушил шквал атак на ворота «Локомотива» и в три раза перебросал соперника (15-5), но сумел лишь немного сократить отставание. За 59 секунд до финальной сирены Никита Нестеров мощнейшим щелчком поразил девятку, но тем самым лишь немного подсластил пилюлю своим болельщикам. Армейцы сложили с себя чемпионские полномочия, а железнодорожники в десятый раз пробились во второй раунд плей-офф.

Провал «Ак Барса»

В то же время в Казани за право продолжить выступление в Кубке Гагарина сражался «Ак Барс» и в случае неудачи мог вписать нынешний розыгрыш турнира в историю. Ведь ранее два действующих финалиста не добирались даже до второго раунда лишь однажды — в 2014 году. Тогда московское «Динамо» было бито «Локомотивом», а «Трактор» и вовсе не попал в число 16 сильнейших коллективов лиги.

И шансы «Ак Барса» как минимум продлить серию с «Автомобилистом» казались довольно высокими. На неделе в строй вернулся звёздный Александр Радулов, а предыдущая встреча завершилась разгромной победой подопечных Зинэтулы Билялетдинова, отгрузивших в ворота соперника пять безответных шайб. Причём это произошло на глазах болельщиков соперника — аккурат перед возвращением в Казань.

Но не всегда наличия родных стен достаточно для успеха, особенно если опытнейшие спортсмены допускают грубейшие ошибки во время реализации лишнего. А именно это произошло в концовке первого периода, когда «Автомобилист» забил в меньшинстве. Да, сам Тимур Билялов не очень удачно исполнил пас на партнёра и чуть было не зацепил его клюшкой, но и его коллеги повели себя крайне странно. Кирилл Семёнов не стал сопровождать подобравшего шайбу Алексея Бывальцева, спокойно покатив к синей линии, а Вячеслав Войнов стал закрывать притаившегося на пятаке Андрея Обидина. В итоге оставшийся без опеки форвард екатеринбуржцев беспрепятственно «расстрелял» голкипера.

В начале второго периода «Ак Барс» исправил свою оплошность и всё же отличился в неравных составах. Радулов оказался самым расторопным на пятаке и поразил пустой створ, но развить успех не удалось. Более того, екатеринбуржцы были активнее впереди и вдвое перебросали оппонентов в этом отрезке, однако вышли вперёд лишь в начале следующего. В то время как все пятеро хоккеистов хозяев будто заворожённые следили за катающимся за воротами Степаном Хрипуновым, на пятак вырвался Семён Кизимов и с паса одноклубника застал врасплох Билялова.

«Ак Барс» был вынужден вновь рвануть вперёд, а за 97 секунд до сирены получил великолепную возможность перевести встречу в овертайм: за подножку был удалён Иван Овчинников. Но воспользоваться ей подопечные Билялетдинова не сумели, благодаря чему «Автомобилист» всего во второй раз в истории преодолел барьер первого раунда плей-офф. Впервые это удалось им в 2019 году. Тогда екатеринбуржцы всухую разгромили «Трактор», но потом ничего не смогли противопоставить «Салавату Юлаеву» — 1-4.

Окончание неудач «Спартака»

В свою очередь, давненько во вторую стадию плей-офф не забирались и красно-белые. Да, технически эта планка покорилась им в 2022-м, но тогда пройти «Йокерит» им помог отказ финнов от участия в турнире. По всем канонам же они добывали эту путёвку аж в 2009 году, когда разгромили СКА, но 15 лет спустя были готовы повторить этот результат. На неделе подопечные Алексея Жамнова дважды расправились с «Северсталью» на выезде, а дома были готовы поставить жирную точку в серии.

И не стали откладывать дело в долгий ящик, по сути, убив интригу уже к середине встречи. Если в первом периоде красно-белые лишь однажды заставили капитулировать Александра Самойлова, то к середине второго четырежды зажигали свет за его воротами. И тем самым заставили Андрея Козырева выпустить на лёд номинального второго голкипера — Григория Волкова. Но и тот не сумел отстоять на ноль. Егор Филин совершил перехват в чужой зоне и установил окончательный счёт — 5:1.

Кстати, благодаря этому Филин стал одним из трёх хоккеистов москвичей, набравших по два очка в этом матче. Помимо него, голом и передачей отметился Герман Рубцов, в то время как Шейн Принс оформил ассистентский дубль. Ещё по разу забросили Михал Чайковски и Ансель Галимов, для которого эта шайба стала 100-й в КХЛ. «Спартак» же расправился с «Северсталью» и вслед за «Локомотив» пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина на Западе.