Фёдоров — о вылете ЦСКА: было сложно показать тот уровень, которого требует плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о вылете команды из Кубка Гагарина.

«Хорошая серия. Наших ребят благодарю за сезон, не всё получалось, играли волнами. Первая игра здесь дала какую‑то надежду, но всё‑таки для нас было сложно показать тот уровень, которого требует плей‑офф. Результат закономерен», — приводит слова Фёдорова пресс-служба клуба.

ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Локомотиву». Общий счёт серии — 1-4.

Ранее сообщалось, что во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф.