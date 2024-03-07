«Не нужно думать о суевериях»: Фетисов — о «проклятии» Кубка Континента, росте посещаемости и перекрёстном плей-офф КХЛ

Списывать неудачи на проклятия удобно, если искать себе оправдание не там, где нужно. Об этом в интервью RT заявил Вячеслав Фетисов. По его словам, в ответственный момент все суеверия необходимо выбрасывать из головы. Двукратный олимпийский чемпион также рассказал, как относится к возвращению Ильи Ковальчука на лёд, прокомментировал бомбардирский рекорд Никиты Гусева и дал оценку скандалу со статусом легионера Фёдора Гордеева. Кроме того, он предположил, что наибольшего прогресса КХЛ удастся достичь без клубов-олигархов.

— Какое впечатление на вас произвёл регулярный чемпионат КХЛ?

— В нынешнем сезоне я посетил определённое количество матчей, и меня порадовала посещаемость. В том числе в «Мегаспорте», где выступает «Спартак». Не всегда, конечно, арены были забиты под завязку, однако общая заполняемость трибун была внушительная. С позитивной стороны отмечу интригу в чемпионате: на протяжении всей дистанции регулярки была борьба и за первые места в конференциях, и за выход в плей-офф. У некоторых мастеровитых команд были провальные отрезки, и это только подливало масла в огонь.

— С чем связываете рост посещаемости?

— Хорошую работу провела лига. Пожалуй, улучшилась организация мероприятий и качество работы медиа-службы КХЛ. В частности, стало больше интересных интервью во время телетрансляций. Есть множество факторов, влияющих на конечное качество продукта. Зачастую случайный посетитель, пришедший на хоккей за компанию, впоследствии становится болельщиком. Это тоже немаловажный фактор.

— Только ЦСКА удавалось выиграть главный трофей после победы в регулярном чемпионате. Как относитесь к разговорам о «проклятии Кубка Континента?»

— Глупость какая-то (смеётся). Итоговый успех по окончании 68 матчей даёт высокий посев в кубковых встречах на вылет. Ребята тренируются и много работают, в том числе ради таких достижений. Если искать оправдание тому, что не смог завладеть главным трофеем, то разговоры о проклятии — отличный вариант. В такие моменты все суеверия необходимо выбросить из головы и просто об этом не думать.

Я 13 раз подряд выигрывал первенство СССР. Там тоже можно было рассуждать о приметах, но такого не было. Да, где-то случались ошибки: кто-то мог схалтурить и не выложиться в тренировочном процессе на полную катушку, мысленно не собраться на игру, но все хотели доказать своё мастерство и превосходство. Иначе быть не могло, ведь у нас были имя, репутация и болельщики. Это целая философия.

— Никита Гусев побил достижение Сергея Мозякина по количеству набранных очков в регулярке КХЛ, правда, провёл больше матчей. Рекорд — есть рекорд или не стоит сравнивать два этих исторических успеха?

— В своё время мы проводили по 44 встречи в первенстве Советского Союза. Отождествлять то количество с нынешними 68 матчами, конечно, некорректно, однако статистика тоже может быть разноплановой. Подобные вехи важно анализировать под разными углами, в том числе обращать внимание на показатель в среднем за игру. Так или иначе, Никита — молодец. Я считаю его знаковым хоккеистом для нашей страны.

Он играл у меня в «Красной Армии», и могу заявить: парень крайне необычный. Самородок на 100%. По сути, чуть ли не в одиночку затащил Олимпиаду в Пхёнчхане (в финале Гусев оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам. — RT). Вот кто точно не суеверный. Гусев не будет искать оправданий себе и «Динамо», а поведёт бело-голубых за медалями.

— У вас колоссальный опыт выступлений за океаном. На ваш взгляд, почему у Гусева в полной мере не получилось раскрыть свой потенциал в НХЛ?

— Быть может, присутствовал элемент невезения: попал не в тот клуб или не к тому тренеру. Мне сложно судить по одной простой причине: пристально за заокеанским этапом карьеры Никиты не следил. Такому талантливому и неординарному хоккеисту крайне важно найти правильное применение. Думаю, камень преткновения кроется в этом.

Два Никиты — Гусев и Кучеров вместе выступали за «Белые медведи-92». Посмотрите, какой звездой стал последний. Он попал в хорошие руки к генеральному менеджеру «Тампы» Стиву Айзерману. А тот разбирается в хоккее, поверьте. К сожалению, Гусеву не повезло в этом плане.

— «Спартак» стал самой забивающей командой лиги по итогам регулярной части чемпионата. Это, в первую очередь, плоды работы двух Алексеев — Жамнова и Ковалёва или всё же превалирует грамотная селекция в межсезонье?

— Тут важно и одно, и другое. Для меня самое главное — это наличие того самого спартаковского духа, который в прежние годы был определением красно-белых. Это подкупает. «Спартак» образца тех годов тоже много забивал и вытаскивал сложнейшие матчи в концовках.

— Вы отметили спартаковский дух, но являетесь воспитанником одного из принципиальнейших соперников красно-белых — ЦСКА…

— Когда я пришёл в основную команду армейцев, «Спартак» в последний раз завоевал золотые медали первенства СССР (смеётся). Всё! Больше не побеждал. Это интересный факт. Нам, конечно, нравился их дух, но у нас был свой — не имело значения против кого выступать: мастеровитых или духовитых коллективов.

— Вячеслав Фетисов после 1976 года наложил проклятие на «Спартак»?

— И не только на красно-белых (смеётся).

— Возвращение Ильи Ковальчука стало одной из самых обсуждаемых тем сезона. Сторонники появления форварда в «Спартаке» говорят о лидерских качествах и опыте нападающего, которые непременно помогут его партнёрам, а противники — о достаточно почтенном, по хоккейным меркам, возрасте игрока.

— Мы с Ильёй дружим, и со мной он тоже советовался перед возвращением. Для меня Илья — знаковый человек в мире хоккея. На Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити я вызвал его в состав национальной сборной, будучи её главный тренером. Было видно, как у него горят глаза. Он мечтал стать чемпионом. Затем вспоминается его победный гол в Квебеке на первенстве планеты 2008 года. После игры он подскочил к камере и прокричал: «Это для тебя, Россия».

Невозможно сделать такие вещи, с детства не мечтая о триумфе в свитере своей страны. Я точно знаю: в команде такой дядька, ветеран, да как угодно можно называть, точно нужен. Он может похлопать по плечу в нужный момент, подсказать более молодым партнёрам, найти подходящие слова.

Мы не можем знать всю внутреннюю кухню, но допускаю: в раздевалке спартаковцев Илья играет важную роль. По поводу резонансного возвращения существует два абсолютно противоположных мнения — это уже понятная формула. Полагаю, в тренерском штабе взвешенно принимали соответствующее решение. В обсуждении участвовал даже владелец клуба Геннадий Тимченко. Более того, сам Илюша, уверен, приходил не просто так. Только конечный результат покажет, правильно ли поступило руководство, подписав форварда. Давайте дождёмся окончания плей-офф — к этим кубковым поединкам Илья готовился в первую очередь.

— Вы хорошо знакомы не только с Ковальчуком, но и с Игорем Ларионовым, чьё «Торпедо» сильно забуксовало на финишной прямой регулярки.

— Всегда немного за него переживаю. Написал ему сообщение и пожелал удачи в матчах на вылет. Он ответил: «Спасибо, готовимся». Насколько я понимаю, Игорь сумел влюбить в себя весь Нижний Новгород. Встать на тренерскую скамью — поступок, изначально сопряжённый с большими рисками. В прошлом сезоне он провёл полный тренировочный цикл, проделал работу системного характера и привил нижегородцам красивый комбинационный хоккей. Что надломилось в команде знать, увы, не могу.

Он — ответственный, чутко понимающий, как устроен микроклимат в коллективе. У него огромный игроцкий опыт выступлений за великие клубы и, надеюсь, он найдёт верное решение, чтобы выправить положение. Сейчас команда достойно бодается со СКА, который последние две трети первенства буквально выносил всех подряд. На то он и плей-офф — появилась возможность начать всё с чистого листа и мотивировать подопечных на удачное выступление против гранда.

— Стоит ли особняком отстранение и вывод из основного состава нескольких исполнителей, игравших в «Торпедо» не последнюю роль?

— Игорь не будет резать по живому в ущерб интересам клуба. Такой специалист не станет с кем-то сводить счёты — значит, происходящие внутри события мешали ребятам выполнять поставленные задачи. Это может быть сигналом всем остальным: ничего не может стоять выше команды. Могу уповать только на это. Конечно же, он бы не пошёл на такие шаги без повода. Великие тренеры говорят: «Решения надо принимать не сейчас, а прямо сейчас». Если не сделать это сразу, то потом будет ещё сложнее. И если «Торпедо» продолжит в том же духе, что и в первых двух матчах серии, то тренер окажется прав.

— ЦСКА неубедительно провёл регулярку, тем не менее числился одним из фаворитов Кубка Гагарина. Но после трёх поражений подряд, подопечные Сергея Фёдорова находятся в шаге от катастрофы?

— Всему есть объяснение. Красно-синие дважды подряд завоёвывали главный трофей. Я сам в прошлом находился в подобном положении. У триумфатора турнира всегда небольшой период восстановления перед началом нового сезона и большие ожидания со стороны болельщиков. Присутствует своя специфика.

К комплексу проблем можно отнести болезнь Фёдорова: в тот период он не мог полноценно руководить подопечными. Также не стоит сбрасывать со счетов не самую приятную историю с голкипером Иваном Федотовым. Ему дали шанс восстановиться и вернуться в былую форму. Он им воспользовался.

Что касается Кубка Гагарина, то ЦСКА должен был понять, что необходимо проявить свои лучшие качества — на одном коньке победы не одержать. В первом матче серии это удалось. А потом… Когда ты забрасываешь всего четыре шайбы за 185 минут, то спасти может только безупречная игра в обороне. Впрочем, шанс исправить ситуацию у команды есть.

— С вашего позволения переместимся на Восток. Как вы отреагировали на возвращение в элиту «Лады»?

— Участие тольяттинцев в нынешнем сезоне — это позитивное с точки зрения имиджа и репутации лиги известие. Хочется верить, что не за горами возвращение и новокузнецкого «Металлурга».

— Какие, на ваш взгляд, шаги для этого необходимо предпринять?

— В Новокузнецке, как и в Кемеровской области, очень любят хоккей. Это спортивный регион — там ждут возвращения любимой команды в элиту. Мы обязаны предпринять максимум усилий, дабы вернуть болельщикам «Металлурга» возможность ходить на матчи КХЛ. В регионе присутствует крупный бизнес, способный найти необходимую сумму для вхождения «Кузни» в состав участников лиги. Далее последует процедура драфта расширения для комплектования состава, которая, к слову, уже была апробирована. Есть пример «Вегаса» в НХЛ, завоевавшего Кубок Стэнли на шестой год существования. При этом арена новокузнечан постоянно будет заполнена: туда придут металлурги и шахтёры. Мужики будут гнать любимцев вперёд. Что может быть лучше?

— Вы привели в пример «Голден Найтс». Вспоминается ещё один случай в НХЛ, который произошёл в сезоне-2018/19. Тогда Кубок Стэнли завоевал «Сент-Луис», посреди чемпионата занимавший последнее место в сводной таблице лиги. Можете представить себе нечто подобное в КХЛ?

— Именно такие примеры впоследствии остаются в истории. Полагаю, необходимо регулировать правило ограниченно и неограниченно свободных агентов. Это надо сделать для того, чтобы нельзя было переманивать талантливых исполнителей по щелчку пальцев. Такие переходы в первую очередь задевают чувства болельщиков. Должен быть соблюдён принцип равных условий и возможностей для всех участников лиги. Это только поднимет её значимость и престиж, ведь конкуренция будет постоянно расти.

Надо отдавать себе отчёт: в подобной среде без клубов-олигархов будет достигнут наибольший прогресс. Работая по такому принципу, НХЛ уже занимает лидирующие позиции по популярности среди спортивных лиг и соревнований Северной Америки, хотя раньше находилась во втором десятке. Спортивный бизнес работает на высоком уровне: чего только стоит входной билет номиналом $650 млн, который оплатил «Сиэтл» для участия в лиге. Какое-то время назад в такое тяжело было даже поверить.

— Ещё одним инструментом для повышения конкуренции и создания дополнительной интриги в КХЛ стал перекрёстный плей-офф. Как относитесь к нововведению?

— Пока сложно давать оценки. Был регламент, который понятен каждому. Может, это затеяно в качестве эксперимента? Если основной целью, как доводилось слышать, было желание избежать очередного финала Западной конференции с участием СКА и ЦСКА, то остаётся только наблюдать, чем всё завершится.

— Как вы отреагировали на инцидент с защитником «Сибири» Фёдором Гордеевым? Клуб обвинили в нарушении лимита на легионеров и лишили четырёх очков, которых как раз и не хватило для попадания в кубковую восьмёрку.

— Ситуация сюрреалистичная, по крайней мере лично для меня. Русский пацан, поигравший в Северной Америке. Мы же сами жаждем их возвращения в нашу лигу… Зачем его считать легионером, если он россиянин сам по себе? Представьте, как обидно новосибирским болельщикам. Это наглядная иллюстрация того, что всё необходимо продумывать до мельчайших нюансов. На мой взгляд, принятое лигой решение носило достаточно формальный характер и определило судьбу не только «Сибири», но и целого города.

— Бытует обратное мнение — клуб сам ответственен за подобное нарушение регламента.

— Вы знаете… Крайнего всегда можно найти. Мы же не об этом сейчас говорим? Зачем нужны такие жёсткие штрафные меры в период отстранения национальной команды от международных состязаний? Выступал бы парень, кому от этого было бы плохо?