Гусев побил рекорд Мозякина, ЦСКА избежал встречи со СКА, «Металлург» обошёл «Авангард»: чем завершилась регулярка КХЛ

«Динамо» впервые за десять лет финишировало первым в регулярном чемпионате КХЛ, а Никита Гусев набрал 89 очков и переписал рекорд результативности лиги. СКА допустил неожиданные осечки в матчах с «Северсталью» и «Куньлунем» и довольствовался вторым местом в Западной конференции, а «Торпедо» потерпело семь поражений подряд и пропустило вперёд ЦСКА. «Металлург» взял верх над «Авангардом» в последнем матче несмотря на отсутствие девяти ключевых исполнителей и сохранил лидерство на Востоке, а «Амур» стал последним коллективом, который получил возможность побороться за Кубок Гагарина.

Неожиданная развязка в борьбе за Кубок Континента

За Кубок Континента в завершившемся розыгрыше регулярки шла по-настоящему ожесточённая борьба. В разное время на вершину сводной таблицы КХЛ поднимались «Спартак», «Металлург», «Локомотив», «Динамо» и СКА. Именно две последние команды сражались за трофей на финише. Изначально фаворитом выглядели петербуржцы, которые на несколько очков опережали бело-голубых.

Но подопечные Алексея Кудашова в феврале выдали впечатляющую победную серию из девяти матчей. Далеко не все давались им просто. Например, «Салават Юлаев» и «Адмирал» даже в домашних стенах удалось дожать лишь в овертайме. Причём в противостоянии с уфимцами хозяева спаслись в концовке, сняв вратаря. Спустя несколько дней, напротив, «моряки» ушли от поражения за 17 секунд до сирены. Но гол Джордана Уила помог москвичам взять верх.

Коллектив Романа Ротенберга взятый конкурентом темп не выдержал. Проблемы возникли уже в поединке с «Торпедо», по ходу которого он уступал 1:3, но сумел совершить камбэк в заключительном отрезке — 4:3. А вот справиться с набравшей отличный ход «Северсталью» не получилось. Петербуржцы пропустили три безответные шайбы и допустили дебютную осечку на «СКА-Арене».

Но куда больше шокировало поражение от «Куньлуня», которое тоже имело место в Северной столице. Фаворит должен был играть на выезде, но китайская дружина из-за занятости ледового дворца в Мытищах попросила у оппонентов провести встречу в городе на Неве. В итоге СКА не помогла даже поддержка собственных болельщиков. А главным героем в составе визави стал проводивший только восьмую встречу в текущем сезоне Александр Лазушин. Третий вратарь совершил невероятные 48 сейвов. В концовке петербуржцы сократили отставание до минимума, но спастись не успели.

Таким образом, «Динамо» впервые за десять лет и во второй раз в истории взяло Кубок Континента. Однако в 2014-м это не принесло бело-голубым удачи, поскольку они в ранге действующих чемпионов уступили в стартовом раунде плей-офф «Локомотиву». Теперь их ждёт более посильный соперник в лице одноклубников из Минска.

Удивительный февраль Гусева

Попутно порадовал болельщиков Никита Гусев. Менее чем за год он проделал путь от отчисления из ростера СКА за нарушение режима до установления рекорда результативности регулярного первенства КХЛ. Нападающий, как и партнёры, в феврале демонстрировал отличную игру и набрал суммарно 16 очков.

А реализовав буллит в противостоянии с «Северсталью», он добрался до отметки в 85 и сравнялся с обладателем предыдущего достижения Сергеем Мозякиным. Историческое же событие произошло в крайне важный момент — в овертайме матча с «Адмиралом». Россиянин оставил снаряд Уилу в чужой зоне, а тот продвинулся вперёд и точно бросил в дальний угол над плечом вратаря.

На площадку тут же выскочили все хоккеисты москвичей, а сам герой вечера забрал шайбу на память. Позже он сделал с ней фото в раздевалке, наклеив бумажку с цифрами «86». На этом Гусев не остановился и оформил ассистентский хет-трик в дерби с ЦСКА. В результате он не только выиграл гонку бомбардиров с 89 очками, но и оказался лучшим распасовщиком, отметившись 66 голевыми передачами.

Не сумел занять первое место Никита лишь в списке снайперов, где незыблемыми остались позиции Рида Буше, 44 раза огорчившего вратарей. Показатели американца могли быть более внушительными, если бы не семиматчевая «сухая» серия на финише.

Падение «Торпедо»

Сенсация в Санкт-Петербурге создала потрясающую интригу на заключительный игровой день — кто завершит регулярку на седьмой строчке Западной конференции и попадёт на СКА в первом раунде плей-офф. Во многом всё определилось ещё в очном противостоянии «Торпедо» и ЦСКА. Столичные армейцы взяли верх на выезде и обошли конкурента в таблице на одно очко. Кроме того, в случае равенства «автозаводцы» оказались бы ниже, поскольку одержали меньше побед. То есть, москвичей в дерби с «Динамо» устраивало даже поражение не в основное время.

Однако подопечным Игоря Ларионова ненадолго удалось подняться на вожделенную шестую позицию. На 13-й минуте Михаил Орлов вывел их вперёд во встрече с «Ладой», а красно-синие на старте второго отрезка позволили отличиться Дмитрию Рашевскому. Дальнейшие события складывались уже не в пользу «Торпедо». Вскоре Антон Слепышев восстановил статус-кво в Москве, а незадолго до перерыва Максим Мамин вовсе вывел гостей вперёд. Окончательно же всё стало понятно после того, как Никита Нестеров замкнул прострел партнёра на дальней штанге.

Наверняка в Нижнем Новгороде знали о происходящем в параллельном матче. Иначе сложно объяснить провал коллектива в заключительном периоде. «Автозаводцы» вели 4:2, но позволили гостям спастись. А в овертайме точку поставил защитник тольяттинцев Евгений Калабушкин.

Удивительно, но по аналогичному сценарию развивалось противостояние в столице. Коллектив Сергея Фёдорова, словно осознав, что главный вопрос решён, бросил бороться и позволил бело-голубым совершить очередной камбэк, а Гусеву — оформить ассистентский хет-трик. Причём в овертайме судьбоносную шайбу, как и в недавней встрече с «Адмиралом», забросил Уил.

Репетиция плей-офф

Раньше же всех на Западе определилась пара «Спартак» — «Северсталь». Красно-белые долгое время лидировали, но в 2024-м сбавили ход и откатились на четвёртую позицию в таблице конференции. Череповчане, наоборот, совершили впечатляющий спурт и закрепились на пятой.

Волей календаря они провели фактически разминочный матч в рамках регулярки. Коллектив Алексея Жамнова столкнулся с большими сложностями, но проявил характер. В стартовом отрезке Дмитрия Николаева огорчили Дмитрий Моисеев и Адам Лишка, а хозяева ответили только голом Демида Мансурова. Во втором периоде соперники обменялись шайбами Павла Порядина и Данила Аймурзина.

Однако гостей сгубила недисциплинированность. В заключительном отрезке они регулярно нарушали правила и суммарно получили десять минут штрафа. Оппоненты с удовольствием этим воспользовались и дважды отличились в большинстве. А в концовке Егор Зайцев поразил пустые ворота.

Ещё более ярким получилось противостояние «Спартака» и «Торпедо». Для нижегородцев оно стало особенным — 1000-м в КХЛ. В честь данного события они вышли на лёд в ретро-форме образца дебютного сезона-2008/09, а Игорь Ларионов надел футболку с надписью «1000-й матч». Для болельщиков дополнительным подарком оказалось возвращение в строй Василия Атанасова.

И начиналось всё блестяще для «автозаводцев». На старте они, также наказав оппонента за удаления, отличились трижды менее чем за десять минут. Однако москвичам помог вернуться в игру точный бросок Анселя Галимова. А на экваторе встречи гости развалились на глазах. Всего за 244 секунды они пропустили четырежды. Причём после третьего гола Ивана Кульбакова заменили на Адама Гуску. За 11 секунд до перерыва забил ещё и Порядин. Точку же незадолго до финальной сирены поставил Егор Савиков.

Победа «Металлурга» над «Авангардом»

На Востоке битву за лидерство до последнего вели «Металлург» и «Авангард». Символично, что судьба первой строчки решилась в двух очных матчах в феврале. В первом омичи добились, казалось, судьбоносного успеха. На «Джи-Драйв-Арене» они забросили три безответные шайбы. Счёт на табло не соответствовал характеру игры, ведь конкуренты владели преимуществом, но так и не сумели огорчить совершившего 41 сейв Павла Хомченко. Главное, это позволило «ястребам» подняться на вершину.

Но вместо того, чтобы развить успех, они допустили две совершенно необязательные осечки. Сначала в овертайме уступили «Ладе», а затем в серии буллитов — «Трактору». «Магнитка», напротив, очков больше не теряла и вернулась на первое место.

В последней встрече пути извечных оппонентов пересеклись опять — на этот раз в Магнитогорске. Хозяева опережали соперников на балл и могли даже позволить себе уступить не в основное время, поскольку одержали больше побед в регулярке. При этом на руку подопечным Михаила Кравца оказались кадровые проблемы «лис». По различным причинам в заявку не попали сразу девять ключевых исполнителей: Илья Набоков, Алексей Маклюков, Робин Пресс, Егор Яковлев, Павел Акользин, Люк Джонсон, Денис Зернов, Максим Карпов, Никита Михайлис. Андрею Разину даже пришлось использовать двух дебютантов КХЛ: Андрея Козлова и Бориса Осиповича.

Но это не помешало хозяевам уверенно взять верх. Уже на 48-й секунде счёт открыл Никита Гребёнкин. А во втором отрезке они воспользовались провалом гостей в обороне, и Владислав Ерёменко удвоил преимущество. После перерыва Николай Прохоркин сократил отставание, но в концовке Игорь Гераськин снял все вопросы.

Таким образом, «Магнитка» всё же завершила регулярку на вершине и теперь сойдётся с «Амуром». Зато «Авангард» избежит полётов на Дальний Восток и померится силами с «Ладой». В начале февраля, казалось, бросит перчатку дуэту «Салават Юлаев», но в последних шести поединках он уступил четырежды и остался третьим. Теперь его в плей-офф ждёт противостояние с крепким «Трактором».

Последняя путёвка в плей-офф для «Амура»

Если на Западе восьмёрка команд, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина, определилась достаточно рано, то на Востоке интрига в сражении за последнюю путёвку в плей-офф жила почти до самого конца. Позволило возродить её снятие четырёх очков с «Сибири» за нарушение лимита на легионеров. После этого деморализованные новосибирцы не сумели собраться с силами, хотя сохраняли хорошие шансы на успех.

В затяжное пике неожиданно угодил и «Нефтехимик», в заключительных восьми встречах добившийся всего двух побед. В том числе команда Олега Леонтьева дважды уступила прямому конкуренту «Сибири».

А вот «Амур», на старте года потерпевший девять поражений подряд, наоборот, в феврале выдал впечатляющий финишный рывок из семи побед кряду и всего в третий раз в истории попал в топ-8 конференции. Полностью оправдало себя и продление контракта зимой с главным тренером Андреем Мартемьяновым.