Гусев заявил, что ему приятно повторить рекорд легенды российского хоккея Мозякина

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев заявил, что нападающий Сергей Мозякин, чей рекорд по набранным очкам в одном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он повторил, является легендой российского хоккея.

«Если надо, я ему сам лично напишу. Это друг, хороший игрок и легенда российского хоккея. Очень приятно было повторить его рекорд, но самое главное, что мы выиграли. Для меня важнее победа команды. Сегодня была хорошая боевая игра, непростое для нас начало, но потом с каждой минутой всё лучше и лучше», — цитирует Гусева ТАСС.

«Динамо» победило череповецкую «Северсталь» (3:2). Гусев реализовал буллит и набрал 85-е очко в текущем сезоне.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что фиджитал-турнир «Игры Будущего» является уникальным событием для всего мира.