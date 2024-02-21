Глава КХЛ Морозов назвал Игры Будущего новым витком в развитии спорта

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что фиджитал-турнир «Игры Будущего» является уникальным событием для всего мира.

«Игры Будущего — это уникальное событие для всего мира, новый виток в развитии спорта: как традиционного, так и кибердисциплин. Уверен, что такой формат соревнований будет развиваться и завоёвывать новую аудиторию. Желаю удачи всем участникам соревнований», — приводит слова Морозова сайт КХЛ.

Торжественная церемония открытия Игр Будущего прошла в Казани 21 февраля. Президент России Владимир Путин дал старт международному мультиспортивному турниру — это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал. До 3 марта 2 тыс. спортсменов из 107 стран будут соревноваться в 21 дисциплине за звание быть лучшими.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее завершился второй день группового этапа турнира по VK PLAY (Warface + лазертаг) в рамках Игр Будущего.