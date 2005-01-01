Winstrike разгромили Synergy.Repulse в Warface на Играх Будущего

Завершился второй день группового этапа турнира по VK PLAY (Warface + лазертаг) в рамках Игр Будущего.

Российские коллективы продолжают бороться за звание лучшего в дисциплине Warface + лазертаг на фиджитал-турнире: показав отличную игру в обороне на стадии лазертага, BezPontov всё равно зарабатывают первое поражение от Awinaw (1:2), а Young отыгрываются за вчерашнюю провальную физическую часть и громят Antayd со счётом 3:0.

Победители Open Cup XIII Synergy.Repulse никак не могут собраться и проигрывают второй матч группы с Winstrike (0:3), коллективу определённо нужно собраться. В заключительной встрече дня Penny обыгрывают HLS (2:1).

Результаты дня выглядят следующим образом:

группа А: Young (Россия) — Antayd (Россия) — 3:0, Awinaw (Россия) — BezPontov (Россия) — 2:1;

группа В: Winstrike (Россия) — Synergy.Repulse (Россия) — 3:0, Penny (Россия) — HLS (Россия) — 2:1.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.