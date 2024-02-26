Тренер «Спартака» сообщил, что Ковальчук получил микротравму

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов дал понять, что нападающий Илья Ковальчук из-за небольшого повреждения не сможет помочь команде в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У него микротравма, посмотрим. Мы следим, не форсируем события. Как будет готов на 100%, тогда будем принимать решения», — цитирует Жамнова ТАСС.

40-летний форвард пропустил матчи с нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». В заключительной встрече регулярки «Спартак» сыграет с минским «Динамо» 26 февраля.

Плей-офф начнётся в начале марта. Красно-белые получили в соперники «Северсталь».

Ранее сообщалось, что форвард ХК «Спартак» Андрей Локтионов вернётся в состав команды в ближайших матчах.





















