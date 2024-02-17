Форвард ХК «Спартак» Локтионов вернётся в состав команды в ближайших матчах

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, когда нападающий Андрей Локтионов полностью восстановится от травмы и начнёт помогать команде в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локтионов приступил к тренировкам с командой. В ближайшее время и в плей-офф вы его увидите», — цитирует Жамнова ТАСС.

33-летний хоккеист получил травму в матче с петербургским СКА (2:5) 12 января.

«Спартак» с 84 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обеспечили себе место в плей-офф, который начнётся в начале марта.

Ранее нападающий «Спартака» Павел Порядин заявил, что стоило более агрессивно действовать в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».