RT в Telegram
Подпишись

Форвард ХК «Спартак» Локтионов вернётся в состав команды в ближайших матчах

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, когда нападающий Андрей Локтионов полностью восстановится от травмы и начнёт помогать команде в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локтионов приступил к тренировкам с командой. В ближайшее время и в плей-офф вы его увидите», — цитирует Жамнова ТАСС.

33-летний хоккеист получил травму в матче с петербургским СКА (2:5) 12 января.

«Спартак» с 84 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обеспечили себе место в плей-офф, который начнётся в начале марта.

Ранее нападающий «Спартака» Павел Порядин заявил, что стоило более агрессивно действовать в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить