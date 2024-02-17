Форвард ХК «Спартак» Локтионов вернётся в состав команды в ближайших матчах
«Локтионов приступил к тренировкам с командой. В ближайшее время и в плей-офф вы его увидите», — цитирует Жамнова ТАСС.
33-летний хоккеист получил травму в матче с петербургским СКА (2:5) 12 января.
«Спартак» с 84 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обеспечили себе место в плей-офф, который начнётся в начале марта.
Ранее нападающий «Спартака» Павел Порядин заявил, что стоило более агрессивно действовать в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».