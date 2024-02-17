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Порядин — о матче с «Ак Барсом»: «Спартак» подвела реализация

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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин считает, что стоило более агрессивно действовать в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
Порядин — о матче с «Ак Барсом»: «Спартак» подвела реализация
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Подвела реализация. Достаточно много играли с шайбой, но броски не довели до ума», — цитирует Порядина «Спорт-Экспресс».

Форвард признался, что команда уже начала серьёзно готовится в старту в Кубке Гагарина.

«Разговариваем с ребятами, настраиваемся. Важны мелочи и нюансы, но где-то мы не до конца отточили мастерство. Осталось три игры. Я считаю, что именно с психологической точки зрения важно в эти игры сделать хороший задел в преддверии плей-офф», — добавил Порядин.

Игра в Москве завершилась победой команды из столицы Татарстана со счётом 3:0.

«Спартак» и «Ак Барс» уже обеспечили место в плей-офф, который начнётся в марте.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что «Спартаку» не хватило спортивной злости в матче с «Ак Барсом».



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