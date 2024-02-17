Жамнов считает, что «Спартаку» не хватило спортивной злости в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его подопечные действовали в некоторых моментах немного пассивно в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«Не было сегодня злости, очень много было игры по периметру. Проиграли всю борьбу», — цитирует Жамнова ТАСС.

По словам олимпийского чемпиона, в матчах регулярки он пытается отточить игровые действия пятёрок перед началом плей-офф.

«Мы смотрели, чтобы был баланс в звеньях. Мы смотрим разные варианты, у нас осталось три игры. В подсознании есть, кто с кем будет играть, будем возвращать старые сочетания», — добавил Жамнов.

Игра в Москве завершилась победой «Ак Барса» со счётом 3:0.

«Спартак» с 84 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обеспечили себе место в плей-офф, который начнётся в марте.

Ранее сообщалось, что форвард ХК «Спартак» Иван Морозов получил ушиб в матче с «Локомотивом».





