Жамнов считает, что «Спартаку» не хватило спортивной злости в матче с «Ак Барсом»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Не было сегодня злости, очень много было игры по периметру. Проиграли всю борьбу», — цитирует Жамнова ТАСС.
По словам олимпийского чемпиона, в матчах регулярки он пытается отточить игровые действия пятёрок перед началом плей-офф.
«Мы смотрели, чтобы был баланс в звеньях. Мы смотрим разные варианты, у нас осталось три игры. В подсознании есть, кто с кем будет играть, будем возвращать старые сочетания», — добавил Жамнов.
Игра в Москве завершилась победой «Ак Барса» со счётом 3:0.
«Спартак» с 84 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обеспечили себе место в плей-офф, который начнётся в марте.
Ранее сообщалось, что форвард ХК «Спартак» Иван Морозов получил ушиб в матче с «Локомотивом».