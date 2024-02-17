Переезд СКА на новую арену, осечки «Авангарда», серия «Амура» и рекорд Голдобина: главные события недели в КХЛ

СКА переехал на новую арену и в дебютном матче с «Сочи» отправил в ворота соперника восемь шайб, а «Ак Барс» вынужденно перебрался в старый Дворец спорта и одолел «Металлург» благодаря голу Александра Радулова. «Локомотив» за 28 секунд до сирены в меньшинстве сравнял счёт в противостоянии с ЦСКА и вырвал победу в овертайме, а Николай Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», державшийся 42 года. «Салават Юлаев» семь раз огорчил «Авангард», а «Амур» выиграл шесть матчей подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции.

Удачная премьера СКА

Одним из главных событий февраля в КХЛ стал долгожданный переезд СКА на новую арену. Предполагалось, что это произойдёт только в следующем сезоне, но в клубе решили перебраться раньше. В дебютном матче в ледовом дворце «СКА Арена» петербуржцы 11 февраля сошлись с «Сочи». Встречу предваряла напутственная речь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. И небольшой номер продемонстрировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Но главное шоу ждало болельщиков на площадке. Счёт был открыт уже на 40-й секунде. Символично, что огорчил гостей Сергей Толчинский, совсем недавно выбывший из строя после силового приёма Никиты Холодилина. Если в стартовом отрезке южане ещё держались, то в двух оставшихся развалились и пропустили семь шайб, ответив лишь одной. В составе хозяев самым результативным хоккеистом стал Марат Хайруллин, набравший три очка. А Толчинский оформил дубль.

Трибуны же в итоге собрали 21 481 зрителя, был побит мировой рекорд посещаемости для хоккейных арен. Чуть позже председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что с учётом волонтёров, родственников и гостей на игре присутствовали 23 745 человек.

Сами спортсмены не переставали восхищаться новостроем. Например, вратарь Никита Серебряков назвал его восьмым чудом света. А главный тренер Роман Ротенберг по степени важности для города сравнил арену с Эрмитажем. К слову, одним из первых на объект запустили кота именно из этого музея. Животное даже нарядили в специально сшитую для него форму команды.

Следующие противостояния здесь тоже оказались для двукратных обладателей Кубка Гагарина успешными, хотя и не столь яркими. Сломить сопротивление «Лады» удалось лишь в концовке, благодаря голу в большинстве Михаила Воробьёва — 2:1. Но больше игра запомнилась жёстким силовым Владислава Сёмина на Алексе Гальченюке. Нападающий получил травму, а защитника удалили на пять минут. Разгневанный Ротенберг после финальной сирены подчеркнул, что в НХЛ за такой фол дисквалифицировали бы на два матча.

Следом СКА одолел «Салават Юлаев» и опять отличился всего дважды. Главным же героем стал Серебряков, отразивший все 36 бросков и оформивший пятый шатаут в текущем сезоне.

Возвращение «Ак Барса» на старую арену

Если СКА переехал на новый стадион, то «Ак Барс», напротив, временно вернулся на старый. Это связано с проведением на «Татнефть Арене» ряда мероприятий в рамках Игр Будущего. Казанцам пришлось вспомнить, каково это — играть в стареньком Дворце спорта 1966 года постройки.

Последний сезон коллектив провёл здесь ещё до создания КХЛ. Причём завершился он весной 2006-го второй в истории клуба победой в чемпионате России. А руководил командой тогда тоже Зинэтула Билялетдинов. С тех пор объект принимал только матчи фарм-клуба «Барс», выступающего в ВХЛ.

В первом поединке здесь «Ак Барс» сошёлся с одним из принципиальных соперников — лидером Восточной конференции «Металлургом». Дабы возбудить в болельщиках чувство ностальгии, оппоненты вышли на площадку в ретроформе. На трибунах же собрались всего 3 тыс. человек, больше они просто не вместили бы. Поэтому возможность посетить игру предоставили владельцам абонементов.

Они стали свидетелями яркой битвы с большим количеством опасных моментов. В общей сложности хоккеисты нанесли 80 бросков в створ, но отличились лишь трижды. «Магнитка» упёрлась в стену в лице Тимура Билялова, отразившего 40 щелчков. Огорчил его лишь Никита Михайлис. Победную же шайбу в концовке забросил Александр Радулов. Что касается Билялова, он за день до этого сохранил свои владения в неприкосновенности в дерби с «Нефтехимиком» и упрочил лидерство по количеству матчей на ноль в текущем розыгрыше КХЛ (семь).

Матч-триллер «Локомотива»

Пока СКА уверенно набирает очки, «Локомотиву», который ещё недавно располагался на вершине таблицы Запада, явно не хватает стабильности. Показательными в этом отношении получились два домашних противостояния со столичными командами, которые разделила всего пара дней.

В первом ярославцы крупно уступили «Спартаку» — 1:5. Коллективы обменялись голами в дебюте, но во втором отрезке Иван Морозов и Михал Чайковски вынудили Даниила Исаева капитулировать. А в заключительном свои имена в протокол внесли Шейн Принс и восстановившийся после травмы Михаил Мальцев. При этом нельзя сказать, что железнодорожники смотрелись хуже красно-белых. Они нанесли почти в два раза больше бросков (38 против 20), но лишь раз сумели пробить поймавшего кураж Андрея Кареева.

Следом «Локо» провёл яркую встречу с ЦСКА, где и сам проявил характер. Начиналось для подопечных Игоря Никитина всё замечательно. Уже к шестой минуте Александр Полунин и Рушан Рафиков обеспечили хозяевам комфортное преимущество. Но незадолго до перерыва армейцы столь же стремительно восстановили равновесие, отличившись дважды за 76 секунд. Во втором периоде команды обменялись голами, а в заключительном Владислав Каменев вывел москвичей вперёд. Но Рафиков умудрился забить в меньшинстве за 28 секунд до конца основного времени. А в овертайме эффектную точку поставил Денис Алексеев. Он ворвался в чужую зону, красиво обыграл защитника и точно бросил — 5:4.

Победа «Динамо» в серии буллитов

«Динамо», напротив, выдерживает темп СКА. Конкуренты одержали по четыре победы подряд. В борьбе за первую строчку и Кубок континента их разделяют три очка, но бело-голубые имеют встречу в запасе.

В том числе им удалось, несмотря на отсутствие одного из лучших бомбардиров — Седрика Пакетта, одержать важнейшую волевую победу в Магнитогорске. Гости сумели прийти в себя после провального первого периода, когда Илью Коновалова пробили Никита Гребёнкин и Игорь Гераськин. Сократить отставание помогло фирменное большинство, реализованное Артёмом Ильенко. А сравнял счёт Илья Каблуков.

На 52-й минуте москвичи не без доли везения вышли вперёд. Дмитрий Рашевский прострелил на пятак от лицевой, и шайба от конька Валерия Орехова отрикошетила в створ. Но магнитогорцы в концовке сняли вратаря и спаслись за 33 секунды до сирены. В итоге судьба противостояния решилась в серии буллитов, где подопечные Алексея Кудашова оказались чуть точнее, а решающую попытку исполнил Никита Гусев.

В следующем матче с «Автомобилистом» «Динамо» вновь пришлось потрудиться, а судьбоносную шайбу опять забросил Гусев — на этот раз в овертайме. Попутно он стал первым хоккеистом в истории лиги, преодолевшим отметку в 80 очков в двух регулярках. А от личного рекорда (82) его отделяет всего одно. Андрей Миронов же, отдав 128-ю результативную передачу, стал лучшим защитником-ассистентом в истории бело-голубых.

Стоит отметить и пару статистических достижений конкурентов «Динамо» по Западной конференции. Николай Голдобин установил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон, побив державшееся 42 года достижение Александра Кожевникова (71). А форвард ЦСКА Сергей Плотников набрал 500-й балл в карьере в КХЛ. Больше только у семи человек, а лидирует по этому показателю Сергей Мозякин (928).

Сражение за лидерство на Востоке

Ещё более увлекательная битва за лидерство развернулась на Востоке. До недавнего времени казалось, что основная борьба до последнего пойдёт между «Металлургом» и «Авангардом». Но осечки дуэта позволили приблизиться к нему «Салавату Юлаеву». Теперь первую позицию от третьей отделяют всего два очка, при этом у всех коллективов одинаковое количество игр.

О двух поражениях «Магнитки» уже упоминалось. Не в состоянии похвастать стабильностью и «ястребы», чередующие яркие успехи с оглушительными провалами. Показательная статистика: в последних 11 матчах они уступили шесть раз. Например, в начале февраля позволили магнитогорцам спастись за секунду до финальной сирены и капитулировали в овертайме.

Спустя несколько дней последовал разгром СКА с девятью голами в чужие ворота. Затем подопечные Михаила Кравеца предстали бледной тенью самих себя, не справившись со «Спартаком».

Но по-настоящему показательными вышли противостояния с «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Первое «Авангард» выиграл со счётом 7:2, а во втором потерпел поражение с аналогичным результатом. Причина кроется не только в психологии, но и в слабой обороне. В Уфе команда быстро вышла вперёд, но, допустив ряд грубых ошибок, сама позволила оппоненту перевернуть ход неудачно складывающегося матча. В общей сложности в её пассиве 170 пропущенных шайб. Это лишь 14-й показатель в лиге.

Следом омичи не справились ещё и с «Автомобилистом», позволив екатеринбуржцам отличиться трижды в заключительном отрезке. А самое неприятное в том, что «замолчал» лучший снайпер КХЛ Рид Буше, оставшийся без голов в трёх последних встречах.

Неожиданные герои «Салавата Юлаева»

Зато, как уже говорилось, осечками фаворитов воспользовался «Салават Юлаев», набравший отменную форму в преддверии плей-офф. Всего за восемь дней он последовательно одолел ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард» и до минимума сократил отставание от второй строчки в таблице.

Особенно примечательным оказался успех в домашнем «зелёном дерби», где хоккеисты Виктора Козлова проявили характер. Уже на девятой минуте Артём Галимов пробил Александра Самонова. Но хозяева собрались и после перерыва дважды воспользовались многочисленными удалениями казанцев. Причём решающую шайбу забросил Даниил Огирчук, в активе которого до того значились всего два гола в КХЛ. В нынешнем сезоне он чаще выступает за фарм-клуб «Торос» в ВХЛ. Но получив редкий шанс, форвард им воспользовался.

Неожиданный герой нашёлся и в противостоянии с «Авангардом». Речь о Григории Панине. Защитник никогда не славился высокой результативностью и к 38 годам не преодолел даже планку в 30 шайб в регулярных чемпионатах КХЛ. Тут же он дважды замкнул прострелы партнёров, словно заправский нападающий, и оформил дебютный дубль в карьере. Это свершение он посвятил маленькой дочке.

Прервал победную поступь уфимцев лишь СКА. Но и то они могли взять верх в Северной столице, ведь нанесли 36 щелчков против 30 у петербуржцев. Однако кураж поймал Серебряков, пробить которого так и не удалось. Более того, в заключительном отрезке гости на минуту остались в двойном большинстве, но не реализовали его.

Взлёт «Амура»

Более впечатляющей серией способен похвастать лишь «Амур». Преображение хабаровчан тем удивительнее, что год они начали безобразно — проиграли девять поединков подряд. Несмотря на критику, руководство продлило соглашение с Андреем Мартемьяновым — и не прогадало.

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В решающий момент, когда с «Сибири» сняли четыре очка, его подопечные прибавили: одержали шесть побед подряд и взлетели на желанное восьмое место на Востоке. Теперь они очень близки к тому, чтобы в третий раз в истории пробиться в плей-офф КХЛ.

Причём «Амур» неоднократно демонстрировал силу духа. Например, 4 февраля он лишь в овертайме дожал «Барыс», а через несколько дней взял верх над «Ладой» в серии буллитов. Очень важными получились и две домашние победы над «Трактором» за два дня.

С маршем главного оппонента не справился «Нефтехимик», дважды уступивший ещё одному претенденту на продолжение борьбы в Кубке Гагарина — «Сибири» и проигравший «Ак Барсу». Теперь он отстаёт от «тигров» на три очка.

Сами же новосибирцы лишились надежд на отмену санкций. Дисциплинарная палата КХЛ-ФХР оставила в силе вердикт о присуждении им четырёх технических поражений за нарушение лимита на легионеров. Однако, по данным СМИ, клуб намерен оспорить и его. При этом с Фёдором Гордеевым, который и стал тем самым «лишним иностранцем», сперва расторгли контракт, а потом подписали новый — на два года.